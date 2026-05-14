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    首頁 > 生活

    桃捷員工化身「大哥哥、大姐姐」 陪伴小衛星孩童體驗捷運日常

    2026/05/14 14:36 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃捷員工化身「大哥哥、大姐姐」，陪伴小衛星孩童體驗捷運日常、玩樂園，以及手作禮物送給家人。（桃捷公司提供）

    桃捷員工化身「大哥哥、大姐姐」，陪伴小衛星孩童體驗捷運日常、玩樂園，以及手作禮物送給家人。（桃捷公司提供）

    延續母親節溫馨氛圍，桃園捷運公司與市府社會局及B.Duck等桃捷沿線商家，共同舉辦「搭桃捷．童遊桃園」公益活動，邀請守護家庭小衛星計畫孩童參與，透過認識捷運、DIY手作互動，讓孩子對家人的感謝化為實際行動。

    桃捷公司表示，這次活動以「陪伴」為核心精神，號召同仁擔任陪玩哥哥、姊姊，全程陪伴孩子參與活動、手作體驗及捷運參訪，並分享在桃捷工作的有趣故事，活動特別安排母親節主題DIY體驗，由桃捷哥哥、姊姊帶著孩子製作手工棉花糖餅乾及康乃馨花籃，讓孩子將心意帶回家送給照顧自己的家人。

    參訪過程中，孩子也透過近距離互動，認識捷運日常運作與服務內容，更有孩童開心表示「長大後也想來桃捷上班」，展現對捷運工作的好奇與憧憬，也讓這場公益陪伴成為孩子們對未來想像的一段溫暖回憶。

    桃捷公司表示，此次活動串聯桃捷沿線商家共同參與，由A19桃園體育園區站周邊B.Duck城市樂園共同響應，提供免費遊樂體驗，讓孩子們在安全友善空間中自在遊玩。

    社會局長陳寶民表示，感謝桃捷公司邀請桃園市小衛星據點兒少參與活動，讓孩童認識捷運運作並將手作作品帶回家分享，促進親子互動，目前桃園市「守護家庭小衛星計畫」設有67個單位、79處據點，將持續提供在地支持，守護社區弱勢兒少與其家庭。

    桃捷公司表示，這份「被好好對待」的感受，不僅存在於公益活動之中，也延伸至日常營運服務，期盼每一位旅客在每一段旅程中，都能感受到安心、友善與以人為本的服務精神。

    桃捷員工化身「大哥哥、大姐姐」，陪伴小衛星孩童體驗捷運日常、玩樂園，以及手作禮物送給家人。（桃捷公司提供）

    桃捷員工化身「大哥哥、大姐姐」，陪伴小衛星孩童體驗捷運日常、玩樂園，以及手作禮物送給家人。（桃捷公司提供）

    桃捷員工化身「大哥哥、大姐姐」，陪伴小衛星孩童體驗捷運日常、玩樂園，以及手作禮物送給家人。（桃捷公司提供）

    桃捷員工化身「大哥哥、大姐姐」，陪伴小衛星孩童體驗捷運日常、玩樂園，以及手作禮物送給家人。（桃捷公司提供）

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