雲林斥1.6億打造3.8公頃空品園區 污水回收灌溉預計日省50噸水

今（14 ）日縣府舉辦動工典禮，預計工程將花300天。（記者李文德攝）

因應雲林縣環保局新辦公廳舍工程，縣府將斥資1.6億元在虎尾高鐵行政專區規劃「空品淨化園區」景觀工程，新設一處3.8公頃園區，打造滯洪池、共融遊戲區等，今（14）日動工。環保局表示，園區將導入生活污水再利用系統，屆時新辦公廳舍污水經回收處理後灌溉至園區內，預計可省每日50噸水量。

雲林縣環保局位在斗六的辦公大樓因老舊，縣府斥資6.6億元在虎尾高鐵行政專區興建新大樓，去年4月底動工後，迄今已完成6樓結構體，工程進度約35%，預計明年第一季完工，年中150名環保局人員將搬遷。

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環保局長張喬維表示，因應新辦公廳工程，規劃周邊空品淨化區景觀工程，將逐年編列預算，共投入1.6億元打造4400立方公尺滯洪空間、共融遊戲區、功能草坪、寵物運動區、生態步道、多功能展演空間等，尤其步道廣泛使用再生粒料、廢玻璃製成的環保地磚鋪設，展現循環經濟概念。

張喬維指出，此園區最大亮點將整合雨撲滿，甚至導入生活污水循環再利用系統，屆時新辦公廳的生活污水，將全數回收經過處理後，灌溉至園區內，粗估每日可節省50公噸水量，落實「零排放」目標。此外園區也將種植333株喬木，包含11種原生樹種、13種空品淨化樹種，預估10年後可增加58公噸碳匯量。

今縣府舉辦動工典禮，縣長張麗善、雲林縣議長黃凱、縣議員李明哲、黃美瑤、陳乙辰、王鈺齊等人出席。張麗善表示，空品淨化園區工程為期300天，將分兩階段開放，今年11月草坪、滯洪池等將開放，明年8月將開放共融遊戲區、雲水探索場域等，期望此基地可成為兼具環境教育及永續發展的公共空間。

縣府將斥資1.6億元在虎尾高鐵行政專區規劃3.8公頃的空品淨化園區，打造滯洪池、共融遊戲區等。（記者李文德攝）

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