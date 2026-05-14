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    首頁 > 生活

    嘉義縣表演藝術中心 鳳凰花與紅磚建築相映成趣

    2026/05/14 13:45 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣表演藝術中心鳳凰花閩南式建築相互映襯。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣表演藝術中心鳳凰花閩南式建築相互映襯。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣表演藝術中心（民雄演藝廳）正值鳳凰花盛開的季節，其中1棵小丘上大爆開，與藍天白雲相映成趣；位於建物旁的鳳凰花，與園區閩南式「紅磚建築」相互映襯，是攝影人的最愛。

    陳姓攝影人指出，表演藝術中心園區鳳凰木盛開中，特別是靠近紅磚建築旁的那1棵花況極佳，火紅的花海美景與閩南式紅磚建築構成1幅美麗的圖畫，加上藍天白雲，非常有詩意。拍攝時可以利用閩南式建築的迴廊當背景，或是特色屋頂同框，都能帶出古色古香的氛圍。

    陳姓攝影人進一步說，表演藝術中心的戶外燈光設計曾榮獲「德國設計獎（German Design Award）」照明設計首獎，傍晚亮燈後也別有一番風情，不過沒有專業相機比較難顯現，就用眼睛好好觀賞。

    來自高雄的黃姓遊客表示，看到網路上許多人分享嘉義縣表演藝術中心鳳凰花盛開畫面，覺得實在太漂亮，專程前來朝聖，果真美得令人目不暇給，尤其與閩南風建築輝映，感覺真的很棒，不虛此行。

    嘉義縣表演藝術中心鳳凰花閩南式建築相互映襯。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣表演藝術中心鳳凰花閩南式建築相互映襯。（記者蔡宗勳攝）

    屹立在嘉義縣表演藝術中心小土丘的鳳凰花盛開。（記者蔡宗勳攝）

    屹立在嘉義縣表演藝術中心小土丘的鳳凰花盛開。（記者蔡宗勳攝）

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