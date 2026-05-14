騎士躺淡江大橋機車道測寬度 公路局蒐證報警舉發

淡江大橋12日正式通車，而通車首日卻有騎士在機車道停車後橫躺在路面，欲量測車道寬度。交通部公路局北區養護工程分局表示，蒐集事證後已在今天具函向警方舉發。示意圖。（資料照）

淡江大橋12日正式通車，而通車首日卻有騎士在機車道停車後橫躺在路面，欲量測車道寬度。交通部公路局北區養護工程分局表示，蒐集事證後已在今天具函向警方舉發。

連接淡水、八里的淡江大橋在5月12日通車後，因橋梁景觀與淡水河口夕照，其優美景觀也吸引民眾騎自行車、開車和步行體驗，但近日卻有騎士拍攝影片發布在社群，畫面中可見其將機車停放在機車道上，並直接橫躺路面實測車道寬度。

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交通部公路局北區養護工程分局發布新聞稿表示，通車首日有騎士在淡水往八里方向機車道停車後橫躺於路面阻礙後車通行，在蒐集事證後今天具函向警方舉發。

北區養護工程分局呼籲，用路人應依規定使用公路，北分局將持續蒐證舉發蓄意違規事件，以維行車秩序及安全。

公路局表示，橋上設置多組CCTV，提醒民眾不要有交通違規行為、擅入快車道或於機車道停等拍照等違規行為，將逕行舉發提供警察機關處理。

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