農科園區水族展示廳迎新特寵 超萌「六角恐龍」報到

農科園區的展示廳今年有六角恐龍進駐。（農科園區提供）

位在屏東的農業科技園區不只是國內唯一以農業相關產業為主的科技園區，還設有觀賞水族展示廳，可看到國內觀賞水族如小丑魚等成果外，今年更有兩棲爬蟲新特寵報到，包含超可愛的六角恐龍，還有可以隨溫度與環境變化體色的七彩變色龍。

每年都吸引超過13萬名遊客到訪的農科園區觀賞水族廳，今年增添新成員，包含七彩變色龍、六角恐龍與老爺樹蛙，農科園區表示，七彩變色龍可隨情緒、溫度與環境變化體色，並以靈動雙眼與迅捷極長的彈射舌頭快速捕捉昆蟲；六角恐龍終生維持幼體型態，外型可愛、表情討喜，有驚人的再生能力，可以重生四肢甚至部分器官；老爺樹蛙體型圓潤，常以吸盤狀腳趾攀附在樹枝或玻璃表面，展現對環境的高度適應力。

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水族廳還可看到超可愛的小丑魚和海葵，以及外型華麗的海星蝦與大和藻蝦，農科園區表示，展示廳開放時間為週二至週日（含國定假日）上午9點至17點，門票全票80元，在學學生以及6歲到12歲的學童享40元優待票、年滿65歲以上長者，平日免費、假日適用優待票。

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