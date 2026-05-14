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    首頁 > 生活

    嬰幼兒睡眠安全易遭忽略 靖娟基金會籲政府落實宣導

    2026/05/14 13:15 記者楊綿傑／台北報導
    靖娟基金會今與立委林月琴辦公室公布「嬰兒睡眠環境安全指標調查」，發現雖有高達91.1%家長知道嬰兒睡眠安全觀念，但實際照顧上仍有超過3成出現「知行落差」，其中更有84%家長坦言無法真正做到「不同床睡」。（靖娟基金會提供）

    靖娟基金會今與立委林月琴辦公室公布「嬰兒睡眠環境安全指標調查」，發現雖有高達91.1%家長知道嬰兒睡眠安全觀念，但實際照顧上仍有超過3成出現「知行落差」，其中更有84%家長坦言無法真正做到「不同床睡」。（靖娟基金會提供）

    明天就是515全國兒童安全日20週年，靖娟基金會今與立委林月琴辦公室公布「嬰兒睡眠環境安全指標調查」，發現雖有高達91.1%家長知道嬰兒睡眠安全觀念，但實際照顧上仍有超過3成出現「知行落差」，其中更有84%家長坦言無法真正做到「不同床睡」。調查指出，最大原因並非家長忽視風險，而是夜間反覆餵奶、安撫與睡眠中斷造成的疲憊與照顧壓力，讓家長在安全與現實之間被迫妥協。

    靖娟基金會執行長許雅荏指出，根據衛福部《111–112 年六歲以下兒童死因回溯分析報告》，84名睡眠相關死亡個案中，有43例屬於「高度可預防」，顯示台灣在嬰兒睡眠安全衛教與家庭支持上仍有明顯缺口。

    靖娟基金會今年2月至3月間，針對六都育有1歲以下嬰兒之家長進行問卷調查，共回收406份有效樣本。調查顯示，近8成家長從孕期到產後僅偶爾接收或幾乎沒有印象相關睡眠安全資訊，且對「仰睡姿勢」及「堅硬床墊」等觀念認知較不足，其中「嬰兒床墊軟硬度選擇」衛教覆蓋率最低，僅57.56%。

    馬偕兒童醫院兒童重症醫學科主任彭純芝表示，「趴睡比較好睡」、「怕吐奶所以側睡」、「有凹洞的枕頭可顧頭型」等都是常見但高風險的照顧迷思，容易增加窒息與睡眠相關死亡風險，臨床上也多看到因手足、家長等同床造成的窒息死亡，而父母同床造成窒息的死亡率會增加2至3倍。

    許雅荏指出，家長最難落實的安全守則是「不同床睡」，主要原因包括照顧便利與寶寶安撫需求，且當長輩介入照顧、觀念不一致時，也會增加高風險睡眠環境。因此進一步提出包括完善到宅訪視、優先支持高風險家庭、加強嬰幼產品安全管理，以及提升共同照顧者參與，並提醒家長落實「不趴睡、不用枕、不鬆軟、不悶熱、不同床」睡眠安全五守則等訴求。

    林月琴表示，嬰兒睡眠安全不能只停留在要求家長注意，政府應建立高風險嬰幼兒商品通報與下架機制，並強化床墊與睡眠產品檢驗規範，同時針對托嬰中心、居家托育與親子館建立主動風險提醒制度。

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