苗縣府辦「那張照片裡的我們」3場特映 5/23免費索票

苗栗縣政府30、31日將舉辦「那張照片裡的我們」3場特映會，縣長鍾東錦（前排手右5）與導演湯昇榮（前排左4）等人邀請召開記者會，邀請鄉親踴躍前往觀賞。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府為扶植客家電影及透過電影讓民眾接觸客語，5月30、31日在頭份市尚順威秀影城舉辦「那張照片裡的我們」3場次特映活動，23日開放民眾免費索票進場，通過客語認證者可加碼領取；苗栗縣長鍾東錦邀請鄉親踴躍前往觀賞，期望年輕人可透過影片重新連結客家文化，在影像中找到對客家及地方的認同，共同感受那段屬於客庄的時代記憶與青春故事。

苗縣府文觀局長林彥甫指出，「那張照片裡的我們」由《茶金》金獎團隊瀚草文創與客家公共傳播基金會出品，苗栗客家導演湯昇榮與鄭乃方聯手拍攝，是1部集華語、客語、韓語及英語，由演員李沐、宋柏緯及韓國男星振永主演，以1977年中壢事件為背景，融合浪漫愛情與台灣民主化歷史，描繪動盪時代下的成長故事。

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苗縣府今（14）日舉辦「那張照片裡的我們」苗栗特映活動記者會，邀請湯昇榮及鄭乃方分享拍攝過程，湯昇榮為私立建臺高中傑出校友，他的師長及親友也到場恭賀與支持。

湯昇榮指出，這部電影以成長、友情與愛情出發，客語使用超過8成，其故事核心精神正是從他的出生地苗栗，在7、80年代的生活點滴中淬鍊而成，透過劇中3位年輕人在威權時代下努力發光的模樣，看見屬於時代的信念與勇氣。

鍾東錦表示，導演湯昇榮是苗栗在地子弟，多年來持續投入客家題材與時代記憶的影像創作，需要大家掌聲，客家話如何傳承，大家都有責任，更期望年輕人可透過影片重新連結客家文化，在影像中找到對客家及地方的認同，共同感受那段屬於客庄的時代記憶與青春故事。

林彥甫說明，苗栗專場放映活動將於30日（下午場及晚上場）及31日（下午場）在頭份尚順威秀影城舉辦3場次，23日下午2點30分至4點30分在文化觀光局及苗北藝文中心同步開放索取電影兌換券，12歲以上的民眾限領2張，通過客語認證者可加碼領取，每張證書可多領1張，最多共可領取4張票，索完為止。相關訊息可上貓裏藝文及苗栗玩透透臉書。

「那張照片裡的我們」電影導演湯昇榮（右）及鄭乃方，分享拍攝過程。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府文觀局長林彥甫，說明「那張照片裡的我們」苗栗特映活動，免費索票訊息。（記者張勳騰攝）

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