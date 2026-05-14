從智慧教育到火箭基地 鹿兒島訪屏東深化台日合作

日本鹿兒島縣組團拜會屏東縣政府，受到縣長周春米熱烈歡迎。（屏東縣政府提供）

近年屏東在智慧教育與國際交流上的推動成果逐漸獲得國際關注，屏東縣政府與日本鹿兒島縣締結交流協定滿兩周年，持續深化教育、文化及青年交流合作。鹿兒島縣副知事藤本德昭今（14）日率團拜會屏東縣長周春米，雙方就教育、青年交流及未來合作方向進行交流，展現台日友好情誼。

屏東縣長周春米表示，自雙方簽署MOU以來，屏東與鹿兒島交流日益密切，透過縣府牽線協助，已有許多民間團體及學校前往鹿兒島交流參訪，讓台日交流從官方層面延伸至教育、文化及民間互動。去年鹿兒島學生來到屏東參與日本航空墾丁國際馬拉松活動，學生們熱情活潑，令人印象深刻，很高興看見青年交流帶來的正向互動，也感謝副知事此次率團來訪，透過不同層面的交流深化雙方情誼。

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鹿兒島縣副知事藤本德昭表示，此次訪台特別安排深入參訪屏東行程，昨日前往國立屏東科技大學，今日則參訪大同高中，對於屏東推動智慧教育與雙語數位學習成果留下深刻印象。去年參與日本航空墾丁馬拉松活動的鹿兒島學生返國後，紛紛分享對屏東的美好印象，不僅感受到屏東鄉親的熱情，也對屏東自然環境與活動安排感到難忘，期待未來持續深化雙方交流合作。

針對未來合作方向，周春米說，台灣首座國家火箭發射場已正式落腳屏東縣滿州鄉九棚村，而鹿兒島種子島同樣為知名火箭發射基地；藤本副知事表示，種子島火箭發射場被譽為「世界最美火箭發射基地」，未來期待雙方能進一步展開航太科技與產業交流，作為台灣發展航太產業的重要參考。

屏縣府傳播暨國際事務處表示，屏縣與鹿兒島縣透過多次互訪與教育交流，已建立深厚友好情誼，包括台日高校共演小原良祭舞，並促成來義高中、枋寮高中、竹田國中與日本多所學校展開線上交流；雙方也持續推動青年互訪，例如鹿兒島情報高校師生來台參與日本航空墾丁馬拉松活動，以及沖永良部高校與來義高中之間的學生交流，展現穩定且持續深化的合作基礎。

日本鹿兒島縣組團拜會屏東縣政府。（屏東縣政府提供）

鹿兒島縣副知事藤本德昭（左）率團拜會屏東縣長周春米（右），雙方贈禮。（屏東縣政府提供）

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