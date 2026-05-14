用路人注意！ 北市士林承德路調撥車道6/2起變短了

6月2日起，「取消」士商路往中正路之間承德路的調撥車道。（交工處提供）

台北市士林區承德路五段是上下班尖峰通勤要道，往北可至北投區、新北淡水，往南可至大同區、新北三重等地。交通管制工程處今（14）表示，6月2日起，調整承德路調撥車道長度，包括「取消」士商路往中正路間承德路的調撥車道，但中正路至劍潭路之間則維持原狀（有調撥車道）。

承德路（士商路至劍潭路間）過去早上七點至九點往市中心車流量大，而且明顯高於往北士科方向的車流，因此實施調撥一線車道，雙向汽車道配置呈現六比三。

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交工處管制設施科長許銓倫說明，近年隨著道路系統與地區發展，諸如福國路銜接洲美快速道路開通等，部分車流轉移，士商路至中正路間承德路調撥車道使用率偏低，已無實施需要；加上往北士科方向車流逐步攀升，從2021年的39.6％爬升至去年的46.6％，觀察現況上午尖峰等候車隊長度約290公尺（近士林高商操場），以及因應北士科未來發展，6月2日起取消士商路往中正路區間的調撥車道，恢復汽車道配置五比四，等於往北士科方向車道增至4車道。

關於預期成效，她進一步指出，往北士科方向車隊長度估可將至225公尺，減少25％；上月底已於周邊路口設置預告牌面，提醒用路人留意，不要走錯車道，後續配合調整管制設施，另委請員警加強導引。

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