為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    用路人注意！ 北市士林承德路調撥車道6/2起變短了

    2026/05/14 13:14 記者董冠怡／台北報導
    6月2日起，「取消」士商路往中正路之間承德路的調撥車道。（交工處提供）

    6月2日起，「取消」士商路往中正路之間承德路的調撥車道。（交工處提供）

    台北市士林區承德路五段是上下班尖峰通勤要道，往北可至北投區、新北淡水，往南可至大同區、新北三重等地。交通管制工程處今（14）表示，6月2日起，調整承德路調撥車道長度，包括「取消」士商路往中正路間承德路的調撥車道，但中正路至劍潭路之間則維持原狀（有調撥車道）。

    承德路（士商路至劍潭路間）過去早上七點至九點往市中心車流量大，而且明顯高於往北士科方向的車流，因此實施調撥一線車道，雙向汽車道配置呈現六比三。

    交工處管制設施科長許銓倫說明，近年隨著道路系統與地區發展，諸如福國路銜接洲美快速道路開通等，部分車流轉移，士商路至中正路間承德路調撥車道使用率偏低，已無實施需要；加上往北士科方向車流逐步攀升，從2021年的39.6％爬升至去年的46.6％，觀察現況上午尖峰等候車隊長度約290公尺（近士林高商操場），以及因應北士科未來發展，6月2日起取消士商路往中正路區間的調撥車道，恢復汽車道配置五比四，等於往北士科方向車道增至4車道。

    關於預期成效，她進一步指出，往北士科方向車隊長度估可將至225公尺，減少25％；上月底已於周邊路口設置預告牌面，提醒用路人留意，不要走錯車道，後續配合調整管制設施，另委請員警加強導引。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播