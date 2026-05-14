國軍桃園總醫院急重症醫療大樓今啟用成為準醫學中心 賴清德總統勉：能力更強、責任更大

國軍桃園總醫院新建急重症醫療大樓14日舉行落成啟用典禮。（記者李容萍攝）

位於桃園市龍潭區的國軍桃園總醫院新建急重症醫療大樓，今（14）日舉行落成啟用典禮，三軍統帥賴清德總統蒞會表示，軍醫平時是國軍健康的基石，必要時則是國軍保存戰力的重要關鍵，期許國軍桃園總醫院新大樓啟用，升級為「準醫學中心」後，「能力更強，當然責任也更大」，要持續精進醫療服務品質，造福更多民眾，共同往「健康台灣」目標前進。

賴清德由國安會秘書長吳釗燮、國防部軍備副部長鍾樹明、軍醫局代理局長陳元皓陪同主持國軍桃園總醫院急重症醫療大樓落成啟用典禮，他感謝國防部、軍醫局的大力支持，讓工程如期如質完工，啟用後，全院已升級為「準醫學中心」，不再是區域醫院，「能力更強，當然責任也更大」，並提出三大期許。

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賴清德說，首先軍醫平時是國軍健康的基石，必要時也是國軍保存戰力最重要的關鍵，在地緣衝突中扮演的角色，除了加強「戰傷救護」的角色，軍品供需的抽血站、輸血站相關工程務必如期如質完工，他希望不僅是軍醫院，各大醫院面對重大事故時都有應變計畫，持續維護醫療服務量能。

第二，持續不斷精進醫療資源及醫療服務的專業技能。賴清德說，國軍桃園總醫院急重症醫療大樓引進達文西手臂等先進醫療設備，這些是「準醫學中心」的基本配備，他希望國防部、軍醫局要大力支持整體國軍醫院提升設備、儀器，鼓勵人員受訓精進整體服務專業技能，國防部所屬的醫院要有國家的資源來協助，千萬不要畫地自限，「我們應該要做，做得很好，做得比別人更好。」

第三，邁向「健康台灣」的目標。賴清德提到，他是台灣第一個醫師背景的總統，上任後推動「健康台灣」政策，就是希望民眾「活得多久，健康就有多久」。

賴清德說，為減少國人不健康的歲數，政府近年推出癌症擴大篩檢、成立「癌症新藥基金」及推動三高（高血壓、高血糖、高血脂）防治「888計畫」，目標2030年前至少8成民眾接受醫師的治療、8成病患慢性病獲得控制、8成病患繼續在門診追蹤不脫隊，並設立2030年前將「癌症標準化死亡率」、三高相關慢性病標準化死亡率都降低3分之1，國人平均餘命增加3年。

國軍桃園總醫院長楊仲棋介紹，新建急重症醫療大樓新增急性一般病床142床、特殊病床81床，全院總床位數增至915床，大幅提升區域急重症與癌症治療的醫療量能，同時設置電腦斷層室，建置具高度彈性的模組化手術室，導入達文西機器人手臂等先進智慧手術系統，未來肩負起第三作戰區責任醫院任務，提供在地鄉親更多醫療服務。

賴清德總統主持國軍桃園總醫院新建急重症醫療大樓落成啟用典禮提出三大期許。（記者李容萍攝）

賴清德總統（中）等人主持國軍桃園總醫院新建急重症醫療大樓落成啟用典禮。（記者李容萍攝）

賴清德總統（中）主持國軍桃園總醫院新建急重症醫療大落成啟用典禮後與全體人員合影。（記者李容萍攝）

賴清德總統（中）主持國軍桃園總醫院新建急重症醫療大落成啟用典禮後與全體人員合影。（記者李容萍攝）

賴清德總統（右2）參觀國軍桃園總醫院急重症醫療大樓引進的達文西機器人手臂等先進智慧手術系統的操作。（記者李容萍攝）

賴清德總統（右2）參觀國軍桃園總醫院急重症醫療大樓引進的達文西機器人手臂等先進智慧手術系統的操作。（記者李容萍攝）

賴清德總統（右2）參觀國軍桃園總醫院急重症醫療大樓引進的達文西機器人手臂等先進智慧手術系統的操作。（記者李容萍攝）

賴清德總統（右2）參觀國軍桃園總醫院急重症醫療大樓引進的達文西機器人手臂等先進智慧手術系統的操作。（記者李容萍攝）

賴清德總統（左3）參觀醫護團透過精進儀器服務急重症患者的模擬救護。（記者李容萍攝）

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