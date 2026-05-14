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    首頁 > 生活

    竹縣寶山接連停電影響數百戶 民憂電器容易損傷

    2026/05/14 13:03 記者廖雪茹／新竹報導
    民眾抱怨，寶山鄉行政中心雙溪地區，從去年以來多次發生停電。（記者廖雪茹攝）

    民眾抱怨，寶山鄉行政中心雙溪地區，從去年以來多次發生停電。（記者廖雪茹攝）

    台電新竹區營業處變電所饋線事故等因素，造成10日、11日、13日新竹縣寶山鄉接連有數百戶發生停電，鄉民抱怨跳電、停電經常不定時發生，甚至造成家中冷氣等電器損壞，台電四處奔波搶修，還有維修師傅建議買家用UPS（不斷電系統），令住戶深感無奈！

    民眾抱怨，寶山鄉行政中心雙溪地區，從去年以來多次發生停電，致電台電常得到松鼠問題的回覆，本月10日、13日再度停電；居民質疑電壓不足，電壓過低造成電器無法驅動，甚至造成電器損傷，「跳電跳到新冷氣晶片都燒壞」，維修人員說「這條街好幾個壞掉，我沿路換過來的」，也有師傅建議買家用UPS（不斷電系統），實在離譜！

    寶山鄉長邱振瑋也提到，5月11日上午5點56分他家也跳電。

    台電新竹區處表示，公園變電所F4015月10日凌晨2點36分發生饋線瞬跳事故，經查為避雷器燒損所致，現場配合消防隊將電源隔離後，進行停電工作搶修，此案造成新竹縣寶山鄉明湖路及雙園一街等區域共304戶停電30分鐘。

    5月11日為瞬跳事故（10秒內），經查為樹木乾枯碰觸台電線路所致。5月13日下午2點31分，新竹變電所FC17饋線跳脫，造成新竹縣寶山鄉明湖路、雙峰二街及雙園路二段等區域共882戶停電，經派員線路巡查，發現係電桿上層裝腳礙子因雨天絕緣不良破裂所致，經搶修後，昨天傍晚5點50分復電。

    邱振瑋表示，台積電在寶山鄉大舉擴廠，他憂心電力是否優先供應新竹科學園區？為穩定民生基礎電力，避免住家停電事件一再發生，公所將請立委協助。對此，新竹區處回應，竹科和寶山鄉的供電線路不同，與科技廠進駐無關。

    台電維修人員連日來冒雨搶修，加速寶山鄉停電地區用戶恢復供電。（台電新竹區處提供）

    台電維修人員連日來冒雨搶修，加速寶山鄉停電地區用戶恢復供電。（台電新竹區處提供）

    台電維修人員連日來冒雨搶修，加速寶山鄉停電地區用戶恢復供電。（台電新竹區處提供）

    台電維修人員連日來冒雨搶修，加速寶山鄉停電地區用戶恢復供電。（台電新竹區處提供）

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