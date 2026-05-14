跨港還是繞港？黃偉哲首表態挺台61南延路線安平跨港

今日南市議會市政總質詢，台南市長黃偉哲（左）公開表態支持台61線南延跨港方案。（圖擷自南市議會市政總質詢直播畫面）

台南市議會定期會今起市政總質詢，台61線南延路線規劃成為關注焦點，台南市長黃偉哲首度表態指出，安平跨港路線雖然經費較高，但相較之下對既有交通衝擊較小，整體效益也較高，市府對此持正面態度。

市府工務局代理局長王建雄答詢表示，交通部已通過台61線南延可行性評估，後續將由公路局進一步針對多項路線方案進行綜合規劃發包案，包括Ａ3之1、Ａ3之2等預定路線，規劃方向涵蓋跨港與繞港兩大類型，跨港方案可能採高架橋或過港隧道形式，繞港則考慮避開港區，相關細節仍待中央整體規劃階段進一步研議，期程尚未確定。

請繼續往下閱讀...

市議員盧崑福在質詢時強調，地方多數聲音傾向支持跨港路線，認為若採繞港方案並行經健康路，恐對安平舊聚落造成衝擊，影響居民生活與地方發展，要求市府應積極將地方意見如實反映給中央，爭取更符合地方期待的規劃方向。

據了解，台61線南延案攸關台南沿海交通發展與區域均衡，未來路線選擇與工程型式，仍有待中央與地方持續溝通整合，在交通便利與地方影響之間取得最佳平衡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法