消基會抽檢20件大豆蛋白粉、燕麥 1項加拿大燕麥檢出農藥「嘉磷塞」

消基會抽檢發現1件加拿大燕麥檢出農藥「嘉磷塞」殘留、有5件產品標示不符規定，若經主管機關判定違規恐有罰則。（圖由消基會提供）

近年健身和減重風氣流行，大豆蛋白粉搭配燕麥是熱門的植物基礎高蛋白營養組合，不過消費者文教基金會今年2至3月初抽檢20件大豆蛋白粉、燕麥產品時，發現1件加拿大燕麥檢出農藥「嘉磷塞」殘留、有5件產品標示不符規定，若經主管機關判定違規恐有罰則。

消基會今年2至3月初，於不同的網路平台購買「大豆蛋白粉」及「燕麥」2項樣品，每項10件，共計購得20件樣品，並檢驗其標示是否完整、並檢驗嘉磷塞是否合格，其中食藥署「農藥殘留容許量標準」，大豆的容許量為10ppm、燕麥則為不得檢出。

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消基會董事長鄧惟中表示，嘉磷塞是否安全在國際上一直充滿爭議，國際癌症研究中心（IARC）將嘉磷塞分類為可能對人類致癌（2A），但歐盟食品安全局、聯合國糧農組織與世界衛生組織的農藥殘留專家聯席會議等機構，認為嘉磷塞不太可能或不會對人類有致癌風險。

鄧惟中指出，尤其今年1月國際知名「監管毒理學與藥理學」期刊雜誌撤稿一篇2000年發表的「除草劑Roundup其主要成分嘉磷塞對人類的安全性和風險評估」論文，該文獻曾被視為判定農藥嘉磷塞是否安全的主要依據，但撤稿聲明中卻指出「這種缺乏透明度的做法引發了嚴重的道德擔憂，涉及本文作者的獨立性和問責制，以及所提出的致癌性研究的學術誠信」，顯示過去被認為安全的數據可能存在偏差。

針對嘉磷塞檢驗，消基會檢驗長凌永健表示，經檢測，19件樣品都未檢出，但編號13號「加拿大傳統燕麥片」檢出0.1 ppm的嘉磷塞（檢測方法定量極限為0.1 ppm）。

至於產品標示上，消基會秘書長陳雅萍則說明，經檢視，有2件樣品沒有任何中文標示；另有1件沒有標示國內負責廠商資訊及營養標示；此外，雖然燕麥本身不含麩質，但生產過程中可能也容易被污染，因此依規燕麥商品也須標示過敏原警語標示，檢驗發現，共有4項未標示。

陳雅萍提醒，這些標示缺失的樣品若經主管機關判定不合格，則違反「食安法」，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰，情節重大者，可停業；另，若該樣品經主管機關判定違規，食品殘留農業，則違反「食安法」第15條第1項規定，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰，情節重大者，並得停業。

消基會補充，樣品是否符合規定，仍待主管機關的判定。不過，也提醒消費者，網購購買前，要檢視賣家網頁是否有提供相關資訊，在購買大豆蛋白粉和燕麥回家後，應儘快食用完畢，以免受潮而產生黴菌及黃麴毒素。開封後也要儲存在陰涼、乾燥處，避免陽光直射。

對於嘉磷塞農藥殘留測試，食藥署回應，針對案內疑涉不符規定產品，食藥署將資訊提供所轄地方政府衛生局依行政程序調查，倘查獲違規將依法處辦。未來將持續監測市售農產品農藥殘留，以維護消費者食用安全。

消基會今年2至3月初，於不同的網路平台購買「大豆蛋白粉」及「燕麥」2項樣品，每項10件，共計購得20件樣品。（圖由消基會提供）

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