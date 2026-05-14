防「米奇」亂竄！ 彰市5/18發宣導單防堵鼠害

彰化市清潔隊派員加強水溝清理，降低鼠類藏匿與繁殖空間。（清潔隊提供）

台北市「安鼠之亂」延燒，為有效預防鼠害擴散及降低病媒傳染風險，彰化市公所今天（14日）宣布5月18日起將全面發放「防鼠守護健康宣導單」至各家戶，強化民眾對鼠患風險的認知，提醒落實垃圾不落地、廚餘密封存放與環境整潔管理，從生活習慣阻斷鼠類生存條件。

市公所清潔隊指出，除了發放宣傳單，他們還將強化稽查餐飲熱區環境整頓，連日來並針對餐飲業密集區域與高風險熱點，派員加強水溝清理與環境巡查作業，確保排水暢通、杜絕髒污堆積，降低鼠類藏匿與繁殖空間。另外也將向業者宣導油污不落地、水溝不排油的重要性，並推動設置油水分離設備，從源頭減少油脂與廢棄物進入排水系統，降低鼠害與病媒孳生風險，透過清潔隊、餐飲業者及市民三方合作，建立長期環境管理機制，並透過環保義工的協助，落實巡查巷弄及通報，讓防鼠工作不僅是短期清理，而是持續性的城市治理及維護行動。

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彰化市長林世賢強調，鼠害防治必須「提前做、全面做、持續做」，秉持「超前部署、主動防治」的原則，全面加強環境衛生管理，積極推動多項源頭管理與稽查宣導措施。鼠害防治是需要全民共同參與的公共衛生行動，唯有公部門與市民同步配合，落實環境清理與源頭管理，才能真正有效降低鼠害發生。

彰化市清潔隊派員清理水溝，杜絕髒污堆積，以免滋生老鼠。（清潔隊提供）

清潔隊大力清潔水溝杜絕髒污堆積，降低鼠類藏匿與繁殖空間。（清潔隊提供）

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