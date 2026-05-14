新北捷運與台大簽MOU 打造軌道科技人才搖籃

新北大眾捷運公司今（14）日與國立台灣大學簽署產學合作協議，將展開為期5年的夥伴關係。（圖由新北捷運公司提供）

因應缺工問題與產業數位轉型浪潮，新北大眾捷運公司今（14）日與國立台灣大學簽署產學合作協議，將展開為期5年的夥伴關係，希望藉由台大的頂尖科研實力，提升新北捷運的產業地位，打造新世代軌道科技人才的搖籃。

新北捷運公司董事長林祐賢表示，隨著三鶯線即將通車，技術轉型與人才培育是產業決勝關鍵，新北捷運累積8年實戰經驗，此次結合台大的學術資源，不僅要解決實務痛點，更要讓前瞻研究落實應用，期盼透過技術深度對接，將新北捷運打造為台灣軌道產業的典範。

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台灣大學工學院院長江茂雄認為，新北捷運將現職人員送入校園進修，是「極具遠見且專業的決策」，面對科技業「高薪、高耗損」的短期趨勢，透過產學計畫，學生在教授帶領下與公司合作，能達成「畢業即就業」的預聘效果，對人才留任至關重要。

江茂雄說，台灣大學擁有AI、自駕車研究中心及無人機等尖端科研能量，未來將全面支持新北捷運，以人才互補模式培育新血，提升現職員工職能。

新北捷運公司表示，為延攬優秀青年投入軌道科技領域，雙方攜手建構「課程與實習雙軌並行」的培育平台，由新北捷運公司提供實習名額，讓台大學生親身參與AI數據營運，表現優異者可「畢業即就業」，落實「學用合一」的留才機制。此外，台大土木系將開放捷運員工進修，協助第一線人員深化學理基礎，未來將推動捷運學程。

新北捷運公司指出，本次結盟將聚焦研發「AI 輔助駕駛與智慧調度」、「預測性維護與數位孿生」及「自動化遠端接管」等前瞻技術，透過AI導入，捷運維修將升級為結合數據分析的主動防禦機制，有助於精準投入人力，減輕勞務負擔，大幅提升系統安全性。

新北捷運公司與台灣大學簽署產學合作協議書，希望培養新世代的軌道科技人才。（圖由新北捷運公司提供）

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