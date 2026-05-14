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    首頁 > 生活

    台南熱帶水果採購日登場 吸引5國大買主齊聚

    2026/05/14 12:10 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲出席，向業者與買主致意。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲出席，向業者與買主致意。（台南市府提供）

    台南不只把水果賣出去，也邀請國際買主來台南面對面談生意，「台南熱帶水果及農產品國際採購日」今（14）日在台南遠東香格里拉飯店熱鬧登場，吸引來自加拿大、日本、新加坡、馬來西亞及澳大利亞等5國、13位重量級買主齊聚一堂，現場商機滿滿。

    台南市長黃偉哲出席向國際買主致意，他表示，推動農產外銷不能只靠「走出去」參展，更要把買主「請進來」，透過面對面交流建立信任與合作基礎，國際貿易講求「有來有往」，台南在努力拓展農產外銷的同時，也抱持開放態度，促進雙向交流，創造長遠且穩定的合作關係。

    農業部、經濟部國際貿易署及中華民國對外貿易發展協會共同協助，採購日不僅國際買主踴躍參與，國內業者有37家廠商參展，其中台南在地就占了12家，包括瓜瓜園、綠園牧場、陽光菓菓、聯興青果生產合作社及所長茶葉蛋等品牌，從鮮果、加工品到特色食品，展現多元實力。

    除了會場媒合洽談，活動也安排國際買主實地走訪產地，規劃前往冠南生物科技、聯興青果合作社及所長茶葉蛋總部，深入了解冷凍水果、果乾製作及食品加工流程；中午則安排在黃金蕎麥探索館品嚐在地特色料理，讓買主從產地到餐桌，全面感受台南農業的品質與創新。

    外貿協會指出，透過採洽會結合產地參訪，不僅能強化台灣農產與國際市場的連結，也有助於提升品牌能見度，未來將推動更多元的行銷與合作模式，替在地農民與業者打開更多海外通路。

    國際採購日會場，鮮果、加工品到特色食品一應俱全，充分展現台南農業的多元實力。（台南市府提供）

    國際採購日會場，鮮果、加工品到特色食品一應俱全，充分展現台南農業的多元實力。（台南市府提供）

    2026「台南熱帶水果及農產品國際採購日」，今日在台南遠東香格里拉飯店熱鬧登場。（台南市府提供）

    2026「台南熱帶水果及農產品國際採購日」，今日在台南遠東香格里拉飯店熱鬧登場。（台南市府提供）

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