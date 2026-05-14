宜蘭礁溪捷絲旅女裸湯遭男客闖入 縣府允納「隱私門禁管理」稽查

宜蘭捷絲旅女裸湯遭男客闖入，縣府允納「隱私門禁管理」稽查項目。（圖由民眾提供）

捷絲旅宜蘭礁溪館女裸湯，在228連假發生遭男客闖入疑偷拍事件，門禁密碼遭質疑有漏洞，縣議員林詩穎今天在議會質詢，要求宜蘭縣政府應將「門禁管理與隱私保護」納入稽查項目，工旅處當場允諾落實，以保護住客隱私權。

縣議員林詩穎說，闖入女裸湯的男客，所使用的門禁密碼，與2、3年前的相同，顯示飯店門禁系統長期未更換，業者稱是幾組密碼輪替，但未來希望縣府在例行性旅館稽查時，除消防、衛生、餐廳項目外，也應將「門禁管理與隱私保護」納入正式稽查項目。

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宜蘭縣府工旅處回應，目前已在檢討相關稽查表單，會將「隱私門禁管理」落實情形，納入聯合稽查項目中，以保護住客隱私並減少消費糾紛。

宜蘭縣消保官王雅琳說，受害消費者已提消費爭議申訴，預計下個月召開調解委員會；以日本溫泉文化為例，會每日更換新的裸湯密碼，業者未落實須改進，對於飯店疏失，消費者除透過消費爭議程序要求補償，亦可向闖入第3人求償。

捷絲旅宜蘭礁溪館回應，針對男房客違反館內使用規範，已指派專人駐守設施出入口進行進出管理；事發迄今透過致電、書信、訊息及親自拜訪慰問當事人，但家屬要求慰問金額，與飯店金額有所差距，將透過行政或法律機制持續協商。

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