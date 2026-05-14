為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭礁溪捷絲旅女裸湯遭男客闖入 縣府允納「隱私門禁管理」稽查

    2026/05/14 11:58 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭捷絲旅女裸湯遭男客闖入，縣府允納「隱私門禁管理」稽查項目。（圖由民眾提供）

    宜蘭捷絲旅女裸湯遭男客闖入，縣府允納「隱私門禁管理」稽查項目。（圖由民眾提供）

    捷絲旅宜蘭礁溪館女裸湯，在228連假發生遭男客闖入疑偷拍事件，門禁密碼遭質疑有漏洞，縣議員林詩穎今天在議會質詢，要求宜蘭縣政府應將「門禁管理與隱私保護」納入稽查項目，工旅處當場允諾落實，以保護住客隱私權。

    縣議員林詩穎說，闖入女裸湯的男客，所使用的門禁密碼，與2、3年前的相同，顯示飯店門禁系統長期未更換，業者稱是幾組密碼輪替，但未來希望縣府在例行性旅館稽查時，除消防、衛生、餐廳項目外，也應將「門禁管理與隱私保護」納入正式稽查項目。

    宜蘭縣府工旅處回應，目前已在檢討相關稽查表單，會將「隱私門禁管理」落實情形，納入聯合稽查項目中，以保護住客隱私並減少消費糾紛。

    宜蘭縣消保官王雅琳說，受害消費者已提消費爭議申訴，預計下個月召開調解委員會；以日本溫泉文化為例，會每日更換新的裸湯密碼，業者未落實須改進，對於飯店疏失，消費者除透過消費爭議程序要求補償，亦可向闖入第3人求償。

    捷絲旅宜蘭礁溪館回應，針對男房客違反館內使用規範，已指派專人駐守設施出入口進行進出管理；事發迄今透過致電、書信、訊息及親自拜訪慰問當事人，但家屬要求慰問金額，與飯店金額有所差距，將透過行政或法律機制持續協商。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播