「山道猴子」出沒！台中溜滑梯天堂地墊遭燒胎 家長氣炸

鰲峰山谷溜遊戲場地墊上遭惡意「燒胎」，導致安全軟墊被燒到焦黑凹陷。（台中市府提供）

清水區鰲峰山公園全新「谷溜遊戲場」啟用後人氣持續爆棚，設置共34道特色溜滑梯，創下全國單一遊戲場滑道數量新紀錄，近期爆紅。但12日清晨有3 名青少年騎著微型電動二輪車闖入，在地墊上惡意「燒胎」，導致安全軟墊被燒到焦黑凹陷，市府建設局表示，警方鎖定 3 名涉案青少年，將依毀損公物罪嫌偵辦，市府將依法求償。

台中市府耗資7千多萬元打造「全國最多的溜滑梯」， 遊戲場開幕短短3天即吸引超過3千名來自各地民眾攜家帶眷前來體驗，現場人潮與孩童歡笑聲不斷，不少家長更直呼是「溜滑梯控的天堂」，因大量遊客車輛占據道路、隨意違停，導致交通壅塞、進出困難，甚至影響行車安全，影響吳厝里民日常通行，清水分局派員疏導交通及取締違規，開幕至今，已開出近百張罰單。

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建設局指出，12日清晨5時20分許，監視器拍下3名青少年騎乘「微型電動二輪車」擅闖遊戲區，並多次高速空轉輪胎（燒胎），造成無縫彈性 PU 地墊嚴重破損，涉案青少年除了毀損罪外，警方針對違規行駛及改裝車輛行為，也將依「道路交通管理處罰條例」加重裁罰。

台中市府指出，已第一時間安排廠商搶修地墊，並要求加強巡查，呼籲民眾共同愛惜公共資源，正確使用遊樂設置，不要蓄意破壞公物，給孩子安心遊玩的環境。

清水區鰲峰山公園全新「谷溜遊戲場」有三十四道溜滑梯。（記者張軒哲攝）

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