為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國中教育會考週末登場 全國試務會點出3地雷勿犯

    2026/05/14 11:48 記者楊綿傑／台北報導
    今年國中教育會考將於週末登場，明下午開放看考場。（記者楊綿傑攝）

    今年國中教育會考將於週末登場，明下午開放看考場。（記者楊綿傑攝）

    今年國中教育會考將於本月16、17日舉行，明下午開放看考場。全國試務會也提醒3大地雷，包括考生勿於試卷答案卡顯露自己身分、勿於考試時間開始前翻閱試題本及作答、勿隨身放置非應試用品等。

    115年國中會考共18萬餘考生分別在18個考區、231個考場應試。明下午3時至5時開放看考場，而為維護試場環境品質，查看時不得進入試場。

    全國試務會提醒，為避免違反試場規則而影響考試結果，考生應於考前熟悉簡章相關規定，考試時遵守試場規則。如數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具；直尺或三角板僅能標有量測用刻度及數字，惟數字不可有根號，考生必須特別注意。

    另外，全國試務會也點出的歷年違規事項大宗，包括於答案卡（卷）上作標記、顯示自己身分，或違反試場規則、秩序，情節輕微者。5科記該科違規1點，寫作測驗扣1級分。

    還有，於考試說明時段內，提前翻開試題本，或提前書寫、畫記、作答，或於考試結束鐘聲響起後仍逾時作答，經監試委員制止1次後停止者，5科記該科違規2點，寫作測驗扣1級分。

    而於考試期間，不得隨身放置非應試用品。非應試用品包括妨害考試公平之用品，或具傳輸、通訊、錄影、照相、計算或發聲功能之物品，如行動電話、穿戴式裝置智慧型手錶、智慧型手環、智慧眼鏡等、計算機、電子辭典、多媒體播放器材、時鐘、鬧鐘、電子鐘、呼叫器、收音機等。無論是否使用或發出聲響，5科記該科違規2點，寫作測驗扣1級分。

    教育部呼籲，5月16、17日考試期間，請各界避免在考場附近集會、遊行、施工、舉行民俗慶典或體育競賽等活動。倘無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並降低音量，同時也應維護交通順暢，讓考生順利考試。

    全國試務會並提醒考生，注意考場位置及交通狀況，儘早出門，並避開周遭活動路線，以免交通壅塞而延誤抵達考場時間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播