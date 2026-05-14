鳳山「三鳳」年久失修恐釀公安危機？ 陳其邁：我也覺得放路邊不好

綵鳳現況雜草叢生、面議會方向龜裂、面衛武營方向大面積髒污。（林智鴻提供）

高市議員林智鴻今質詢時關注鳳山門面「三隻鳳」，疑因無財產登記、年久失修，恐釀公安危機。市長陳其邁答詢指出，「我也覺得放路邊不好」，會請副秘書長王啟川召集相關單位討論解決方案，1個月內提出。

林智鴻指出，位於鳳山3處槽化島，由已故國寶級雕塑大師楊英風之子楊奉琛，於2005至2008年間設計製作之大型裝置藝術「雛鳳」、「綵鳳」、「威鳳」，縣市合併以來竟無財產登記，也無維管單位與經費，導致雕塑年久失修，年初甚至發生「威鳳」鋼網鬆脫，所幸未砸中人車。

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他表示，即將施作的捷運黃線經捷運局證實會通過「綵鳳」、「威鳳」下方，若有不測恐釀道安危機，而現在所有單位皆不認維管責任，擔心「三隻鳳」宛如被踢來踢去的「都市鳥球」，呼籲市府應積極協調，尊重藝術價值、維護公共安全。

陳其邁說，這是原高縣鳳山市公所招標案，後來縣市合併，理論上應由民政局主管，他會委請副秘書長王啟川協調民政、文化、工務等局處，討論處理方向。

陳其邁進一步提及，他覺得雕塑品放路邊不太適當，尤其旁邊還有七七抗戰紀念碑跟台電電箱，每次經過議會時，感覺視覺亂七八糟，原則上會請文化局先認定是否能納入公共藝術？有無修復必要？同時評估是否有更合適的場域置放？

威鳳現況告示牌消失、疑似鳥築巢、結構不知污損或鏽蝕。（林智鴻提供）

雛鳳告示牌為公路總局製作，當時工程移交會議出席之市府代表為養工處。（林智鴻提供）

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