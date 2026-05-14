獨家》不再免場租！高雄世運主場館演唱會收費標準出爐

高雄國家體育場因可容納5.5萬人，成為國內外大型演唱會指標場地，運發局5月起已公告藝文場地的收費標準。（記者許麗娟攝）

高雄市近年發展演唱會經濟，並祭出免場租誘因，吸引國內外大牌歌手、團體到可容納5.5萬人入場的高雄國家體育場舉辦演唱會，不過，高雄市運發局近日公布最新的「高雄國家體育場使用管理規則」，已增加藝文活動場地及設施的收費標準，正式宣告演唱會要收場租了。

高雄市運動發展局指出，過去藝文活動租用皆依照原本的高雄國家體育場收費標準表，如今已針對藝文活動明定場地及各項設施設備之收費標準，另對於市府專案核准辦理藝文活動者，也有優惠收費標準。

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依據運發局公布的藝文活動場租收費標準，非活動日場租半天為10至15萬元、深夜時段每小時1萬6000元，水電空調費另計；若是專案優惠收費，則是非活動日深夜以外時段為16萬元，含水電空調費。

至於活動當日場地費120萬元，含水電空調，另每場門票抽成5%，以500萬元為上限；專案優惠則是每場220萬元，開放場內販售飲食場地費每場250萬元。此外，另有演唱會延長費用、佔場日及其他附加空間等收費標準，並自公告日起施行。

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