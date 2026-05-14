5年前誰想到台積電來高雄？ 陳其邁：南星機場要蓋 政府眼光要放遠

陳其邁再次喊話，南部24小時國際機場一定要蓋，呼籲政府眼光要放遠。（記者王榮祥翻攝）

高市副議長曾俊傑今質詢時關注南星機場計畫進度，市長陳其邁答詢說，5年前誰能想到台積電來高雄？以如今南部產業發展趨勢，南星24小時國際機場一定要蓋，政府眼光要放遠。

陳其邁說，產業接軌國際，航空貨運非常重要，如果沒有南部24小時國際機場，就須高度集中北部機場，如果北部發生災害，所有貨品可能無法輸出，平時陸運也會塞爆，南部機場就可分攤風險，從產業風險分散來看，這勢在必行。

請繼續往下閱讀...

陳其邁指出，先前在立法院擔任5屆立委，前3屆都在交通委員會，當時就評估過南部機場需求，但那些數字都是舊的，政府現在應該看以後台南沙崙、嘉義、高雄的產業如何發展，尤其國際貿易高度仰賴航空貨運。

他說，5年前怎會想到台積電來高雄？產業變遷速度極快，政府眼光要放眼，而小港國際機場260公頃後續如何打算？他假想譬如台積電設廠、AI相關產業進駐，這都可能讓南高雄徹底翻轉，也能讓小港週邊地區限建令解除，南高雄產業型態將完全不一樣。

陳其邁建議南部24小時國際機場一定要蓋，包括貨運、台糖擴建、小港機場未來使用方向，都是一個配套完整，這可讓高雄經濟重新起飛，希望中央盡速對南星機場啟動評估，並推動最佳協調方案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法