「裝修蟑螂」爭議多 新北工務局攜手吳淡如揭秘

新北市工務局副局長蘇志民（右）參與主持人吳淡如的《人生實用商學院》Podcast節目，解析室內裝修相關法令。（工務局提供）

買房裝修是人生大事，但「裝修」與「裝潢」一字之差，背後關乎公共安全與房屋價值。新北市政府工務局副局長蘇志民受邀參與作家吳淡如主持的《人生實用商學院》Podcast，他強調，室內裝修必須申請合法許可，除了保障安全，也能帶來節稅與增值利益，守護家人的生命與財產。

蘇志民指出，民眾常將「裝修」與「裝潢」混為一談，法律定義的「室內裝修」是指涉及天花板、內部牆面、高度1.2公尺以上固定隔屏，以及分間牆變更等施工行為，「裝潢」則偏重美化性質，例如鋪設木地板、壁紙、家具擺設等工程。

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蘇志民表示，只要施工涉及天花板裝修或牆面敲除，就必須依法申請室內裝修許可。他以921地震中的東星大樓為例說明，擅自拆除具結構性的牆柱，將嚴重削弱建築耐震能力，恐讓建築物變成「軟腳蝦」，地震發生時容易引發重大傷亡。

不過，許多屋主擔心申請程序繁瑣、增加額外支出。蘇志民說，新北市對於一般住宅提供「簡易室裝」申請程序，若委託建築師簽章，審核速度快，不會影響工期，合法申請可確保使用耐燃材料、符合防火避難規範，也能將施工單據列為未來售屋成本扣除額，減少財產交易所得稅，提升房屋市場信任度。

近年「裝修蟑螂」詐騙紛爭頻傳，蘇志民提醒，簽約前應至內政部國土管理署「全國建築管理資訊系統」，查證業者是否具備專業設計或施工人員證照，並善用內政部訂定的「室內裝修定型化契約」，清楚規範付款流程，保障自身權益與降低爭議風險。

針對施工鄰損爭議，蘇志民表示，若因施工造成鄰房漏水、牆面裂縫等情況，新北市府設有公寓大廈爭議事件調處小組，結合技師公會專業團隊，判斷責任歸屬，若屬施工造成，廠商須負全責；若屬年久失修，則依共用部分原則處理。

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