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    首頁 > 生活

    新竹縣無人機足球全國賽6/29開放報名 系列活動起跑

    2026/05/14 10:40 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣教育科技盃無人機足球公開賽10月登場，預計6月29日開放報名。（新竹縣政府提供）

    新竹縣教育科技盃無人機足球公開賽10月登場，預計6月29日開放報名。（新竹縣政府提供）

    新竹縣教育科技盃無人機足球公開賽10月登場，預計6月29日開放報名，初賽規模大幅擴增至72隊；新竹縣政府教育局表示，無人機足球是兼具操控技巧、空間判斷與團隊合作的國際級新興運動，本月起將推出系列活動，期盼透過社區親子共學，讓科技種子在基層家庭中紮根萌芽。

    教育局表示，10月將攜手台北市電腦公會舉辦新竹縣教育科技盃無人機足球公開賽。為普及此項競技，特別攜手敏實科技大學，將於5月31日及6月7日分別在竹北市中崙里集會所、鳳岡國小辦理4梯次社區親子體驗活動，由專業團隊手把手帶領學員從基礎飛行原理學起，挑戰3D空間對戰，目前各梯次名額已全數額滿。

    教育局進一步指出，5、6月間將於六家、竹東及博愛科技中心舉辦多場教師研習，確保科技教育在各校開展；6月19日也將結合「縣長盃龍舟競賽」規劃民眾體驗活動。另為強化參賽選手的戰力，敏實科大將於7至8月推出暑期營隊，並於9至10月週末開放校園訓練基地供隊伍入校培訓，同時安排裁判與教練培訓營。

    無人機足球公開賽初賽將於10月3日在敏實科技大學登場，決賽則在10月17日至18日移師新竹縣體育館，並結合年度盛事「科普博覽會」，現場規劃小飛球表演賽及高階機種展演。優秀代表隊伍將於11月受邀參加「臺灣教育科技盃全國賽」，並有機會遠赴日本參與「FIDA亞洲盃賽事」，讓新竹科技小將躍上國際舞台。

    新竹縣教育科技盃無人機足球公開賽官方網站： https://115hchccsoccer.netlify.app/ 。#

    2025無人機足球決賽在新竹縣科普博覽會舉辦。（新竹縣政府提供）

    2025無人機足球決賽在新竹縣科普博覽會舉辦。（新竹縣政府提供）

    2025無人機足球決賽在新竹縣科普博覽會舉辦。（新竹縣政府提供）

    2025無人機足球決賽在新竹縣科普博覽會舉辦。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府期盼將無人機足球運動轉化為親子共學，讓科技種子在基層家庭中紮根萌芽。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府期盼將無人機足球運動轉化為親子共學，讓科技種子在基層家庭中紮根萌芽。（新竹縣政府提供）

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