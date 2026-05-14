觀音大佛重建費3億元有著落，，可使用三接工程回饋金

市議員吳進昌指出，觀音濱海遊憩區可使用三接回饋金。（記者謝武雄攝）

桃園市觀音濱海遊憩區觀音大佛因風蝕損毀於2015年拆除，地方多年來期盼重建觀音雕像，經市議員吳進昌、許更生等各方爭取，觀音區公所編列500萬元規劃，預計8月發表，由於所需興建費用估計高達3億元，初步規劃由台灣中油公司第三座液化天然氣接收站（三接）工程，提撥工程費1%公共藝術空間經費使用，吳進昌今於市議會市政總質詢時籲請市府協助，並呼籲讓三接工程回饋金用在地方。

吳進昌說，之前觀新藻礁回饋金由經濟部保管，竟然有金門縣政府來申請，讓人著時傻眼，希望未來三接回饋金要全部用在地方，並優先考量觀音需求。

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市長張善政答詢說，三接工程經費九百多億元，依規定要提撥1%作為公共藝術空間經費，約九億餘元，以往這些費用提撥後，可能會回歸經濟部管理，極有可能開放各縣市申請，市府會向中央申請，儘量用在地方。

吳進昌也提到，已透過立委涂權吉與台灣中油公司開會，原則上觀音濱海遊憩區符合三接回饋金用途，也請市府協助相關程序。

觀音濱海遊憩區重建高約13公尺的觀音像地標，並規劃遊客活動中心等空間，串連白沙岬燈塔、甘泉寺等景點，強化觀光功能。

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