澎湖花火百合花祭登場 打造夏季花海新亮點

澎湖林務公園管理所花火百合季，在國際廣場舉行。（林務公園管理所提供）

滿地遍野的百合花，成為澎湖地景，澎湖縣林務公園管理所今（14）日在澎湖第三漁港國際廣場辦理「初夏百合花祭開幕活動」，現場百合花海盛開，景緻繽紛，正式揭開澎湖夏季賞花序幕。

副縣長林皆興表示，今年為推動鐵炮百合花海第5年，延續冬季矮牽牛花海景觀營造成果，持續透過四季花卉規劃，形塑本縣多元且具季節特色之景觀風貌；此次栽植2種品系鐵炮百合共計57730株，分布於澎湖休憩園區、觀音亭、第三漁港國際廣場等公園綠地40處，以及縣內馬公國小、文光國小等42所學校與重光、青螺等5處社區發展協會，總計逾百處基地，栽植面積約2900平方公尺，預估綻放花朵約35萬朵，花期自5月上旬持續至6月上旬，為澎湖夏季觀光增添亮點。

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開幕活動邀請文光國小學生共同參與，現場致贈百合花束予學童，讓孩子們透過接觸花卉，感受自然景觀之美，進一步提升環境教育及愛護自然觀念。

澎湖縣林務公園管理所表示，鐵炮百合屬於球莖植物，於夏末進入休眠期，春末開始萌芽綻放，休眠期間恰可避開澎湖冬季強勁季風及鹽水煙危害，適合於本縣推廣。為推廣百合居家綠化，林務所去年12月初開放民眾領取百合種球，共計領取數量11724粒，透過民眾栽植，提升對百合生長特性之認識。未來將持續透過多點栽植方式，擴大花卉景觀分布，結合公園、校園及社區環境，提升整體景觀品質，並讓民眾於日常生活中親近自然。

澎湖縣副縣長林皆興，現場分發百合樹種。（林務公園管理所提供）

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