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    首頁 > 生活

    「全國最大鎮」草屯人口大爆發 單月成長不敵集集「暴衝」

    2026/05/14 10:02 記者劉濱銓／南投報導
    南投草屯鎮人口大爆發已破9.8萬人，成為「全國最大鎮」，力拚10萬人口大關升格為市。（記者劉濱銓攝）

    南投草屯鎮人口大爆發已破9.8萬人，成為「全國最大鎮」，力拚10萬人口大關升格為市。（記者劉濱銓攝）

    南投縣草屯鎮今年推出1至5歲兒童生日禮金每年2萬元，人口大爆發已破9.8萬人，成為「全國最大鎮」，4月增加105人，惟單月增幅竟不敵集集小鎮的143人，集集鎮長吳大村說，集集推出的5000元移居禮金到5月底，應是專案進入倒數才會人口「暴衝」。

    草屯鎮公所力拚10萬人口升格為市，全鎮4月底已達9萬8077人，超越新竹縣竹東鎮9萬7796人，續當全國最大鎮，由於草屯兒童生日禮金2萬元今年上路，有效提升人口數，惟4月增加105人，竟不如縣內集集鎮成長143人。

    集集鎮公所為重返「萬人鎮」，去年9月推出「Long Stay」移居禮金，只要今年5月底以前初設籍或遷入戶籍，並於8月底仍在籍，就可獲5000元，今年3月底，人口終於破萬來到1萬28人，4月更暴增143人，現人口已達1萬171人，足見設籍獎勵金成效。

    集集鎮長吳大村表示，應是移居專案進入倒數，人口才會明顯成長，除提醒民眾把握移籍時效，公所也會加強觀光與地方建設，讓民眾願意長住，促進集集繁榮。

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