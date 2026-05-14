屏東潮州養豬場用自助餐廚餘餵豬遭罰 全縣已揪9場裁處720萬

屏縣府查獲潮州鎮豬場違規使用自助餐廚餘餵飼黑豬。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府聯合稽查單位於4月14日接獲通報，查獲潮州鎮江姓養豬場違規餵飼廚餘，該場飼養規模為20頭以下豬隻，現場發現鍋爐內正蒸煮葉菜類廚餘，江姓業者稱是向素食餐廳業者收取並載回場內使用，因其未具合法再利用來源證明及相關聯單，於收集、運輸及盛裝過程中，仍可能因交叉污染而具疫病傳播風險，縣府今（14）日公布裁處結果，共裁罰40萬元。

屏東縣動物防疫所也已主動採集廚餘及2次豬隻血液檢體，非洲豬瘟病毒核酸檢測結果皆為陰性，確認無疫病傳播風險，現場立即開立移動管制書，啟動畜牧場與周邊道路清消，以防堵疫病擴散風險。

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農業處處長李永文指出，如欲使用植物性廢棄物餵飼豬隻，應依規定取得再利用檢核資格，且收受未具合法再利用來源證明及相關聯單者，依法仍屬廚餘性質；按現行規定，飼養規模199頭以下養豬場也不得使用廚餘餵飼豬隻。該養豬戶違規使用廚餘餵飼豬隻，已分別依違反《動物傳染病防治條例》裁處20萬元，以及違反《飼料管理法》裁處20萬元，合計裁罰40萬元。

屏東縣非洲豬瘟災害應變中心強調，國際非洲豬瘟疫情仍持續存在，我國達成非洲豬瘟、口蹄疫及傳統豬瘟三大豬病非疫國之成果得來不易，防疫工作不可鬆懈。無論養豬場規模大小，均應確實落實生物安全措施並遵守相關規定，切勿心存僥倖違規使用來源不明的廚餘餵飼豬隻。由於廚餘來源及流向複雜，一旦防疫出現破口，恐對國內養豬產業造成重大衝擊。縣府將持續強化跨機關聯合稽查，嚴格查核違規載運及使用廚餘情形，共同守護國內養豬產業與防疫安全。

屏縣府查獲潮州鎮豬場違規使用自助餐廚餘餵豬，開罰40萬元。（圖由屏東縣政府提供）

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