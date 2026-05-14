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    首頁 > 生活

    學界攜手在地產業 青年創意重新詮釋木柵在地文化

    2026/05/14 09:48 記者孫唯容／台北報導
    學生實際走訪木柵地區，深入了解鐵觀音茶、綠竹筍等在地農產，以及地方人文、宗教文化與觀光特色，並結合數位行銷與設計專業，將地方故事轉化為創意成果。（北市產發局提供）

    學生實際走訪木柵地區，深入了解鐵觀音茶、綠竹筍等在地農產，以及地方人文、宗教文化與觀光特色，並結合數位行銷與設計專業，將地方故事轉化為創意成果。（北市產發局提供）

    台北市木柵區農會與明志科技大學數位行銷設計學程共同辦理的「產學合作成果展-登」，在台北市鐵觀音包種茶研發推廣中心正式展出，本次成果展集結學生歷時一年深入木柵地方訪查、規劃與創意發想成果，透過設計重新詮釋木柵在地產業、人文與生活特色，展現青年創意與地方文化結合的新能量。

    台北產業發展局表示，為推廣產業特色及品牌產業行銷，推廣參展與異業合作，結合地方資源共同推動鐵觀音茶行銷推廣，木柵區農會與明志科技大學，雙方於去年9月簽署合作備忘錄（MOU），正式展開產學合作計畫。合作期間，學生實際走訪木柵地區，深入了解鐵觀音茶、綠竹筍等在地農產，以及地方人文、宗教文化與觀光特色，並結合數位行銷與設計專業，將地方故事轉化為創意成果。

    木柵除了以鐵觀音茶聞名外，綠竹筍同樣是極具代表性的特色農產，不僅展現地方農業特色，也承載著地方生活與文化記憶。這次成果展內容多元，包含在地食農教育教材、兒童繪本、產品設計、遊程規劃、休閒旅遊及人文宗教等主題。同學們以年輕世代的視角重新觀察木柵，讓傳統農業與地方文化呈現出不同以往的活力與樣貌。

    產業局表示，近年來持續推動產業轉型與食農教育，希望透過與學界合作，讓更多年輕人認識地方農業，進一步提升在地產業的能見度與發展可能，更是透過青年創意與地方交流，重新發掘木柵的文化魅力與產業價值。未來將持續推動產學合作，結合創新設計與數位行銷，讓木柵鐵觀音茶與綠竹筍不僅深耕地方，也能吸引更多年輕族群與外地民眾認識木柵、走進木柵。

    台北市木柵區農會與明志科技大學數位行銷設計學程共同辦理的「產學合作成果展-登」，在台北市鐵觀音包種茶研發推廣中心正式展出。（北市產發局提供）

    台北市木柵區農會與明志科技大學數位行銷設計學程共同辦理的「產學合作成果展-登」，在台北市鐵觀音包種茶研發推廣中心正式展出。（北市產發局提供）

    台北市木柵區農會與明志科技大學數位行銷設計學程共同辦理的「產學合作成果展-登」，在台北市鐵觀音包種茶研發推廣中心正式展出。（北市產發局提供）

    台北市木柵區農會與明志科技大學數位行銷設計學程共同辦理的「產學合作成果展-登」，在台北市鐵觀音包種茶研發推廣中心正式展出。（北市產發局提供）

    學生實際走訪木柵地區，深入了解鐵觀音茶、綠竹筍等在地農產，以及地方人文、宗教文化與觀光特色，並結合數位行銷與設計專業，將地方故事轉化為創意成果。（北市產發局提供）

    學生實際走訪木柵地區，深入了解鐵觀音茶、綠竹筍等在地農產，以及地方人文、宗教文化與觀光特色，並結合數位行銷與設計專業，將地方故事轉化為創意成果。（北市產發局提供）

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