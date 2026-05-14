喊淡江大橋機車道寬度要改善 李四川：雙北橋樑機車分隔島要重新檢討

針對淡江大橋超窄機車道問題，國民黨新北市長參選人李四川今（14）日接受專訪時強調，機車道過窄問題必然要改善。（資料照）

淡江大橋通車，交通部的公關爭議、機車道安全爭議仍懸而未決。國民黨新北市長參選人李四川今（14）日接受專訪時強調，機車道過窄問題必然要改善；淡江大橋是斜張橋，可以更動的就是快車道，他認為應要測量快車道是否仍有空間可讓機車道改善，起碼要讓機車道真正符合2.5米法令寬度，市府可以跟交通部協調，否則事故發生時，不僅交通打結，救護也有難度，「我認為往後，雙北橋樑早上機車這麼多，分隔島必要重新檢討」。

李四川在媒體人王淺秋「千秋萬世」專訪中指出，淡江大橋，中央、地方都有功勞，他最在意機車道問題，因為淡江大橋是斜張橋，原2.5米寬的機車道畫完槽化線，就只剩約1.5公尺，超車時易生事故，但鋼索不能動，可以使用的就是快車道空間；他認為，其實工程人員應該也知道這個狀況，但改善機車道可能造成通車延後，建議新北市府與交通部協調何時、如何改善。

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李四川強調，新北最近拆除了大漢橋機車分隔島，新北大橋當年也有一樣問題，過往設計認為車種要分流，因此設立分隔島，但如今龐大機車量在通勤時段利用雙北橋樑通勤，「分隔島必要重新檢討」，在安全無虞狀況下可以拆除分隔島。

談及新舊觀念，李四川也喊出「年齡不是問題」，重點是觀念要帶動城市發展，30年前車本交通觀念下，常常蓋天橋、地下道，但30年後人本交通為主，現在天橋、地下道都要拆，他常常開玩笑說自己「人生歸零」，但這正是因為觀念改變；他認為最沒有跟上社會進步的是「法律」，公務員已經缺額，入職後的公務員又因為過時法令不敢做事，是限制城市發展的最大障礙，要創造讓公務員敢做事的環境，國家才會進步。

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