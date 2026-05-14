5月起「台中Go」擴大合作 持澳門航空、真航空登機證購買交通套票享折扣

持澳門航空、真航空登機證購買交通套票享7折優惠。（市府提供）

台中市政府交通局與觀旅局攜手，5月起「台中Go」時數型QR交通暢遊套票，正式納入澳門航空（Air Macau）及韓籍真航空（Jin Air）的旅客專屬優惠方案；而配合新航線啟航，國際旅客憑登機證購票即可享7折超值折扣，期限內可不限次數搭乘捷運與公車。

交通局長葉昭甫表示，隨著澳門航空「台中-澳門」定期航班增加，以及真航空新航線「台中-釜山」啟航，交通局建置的「台中Go」APP，提供智慧化、便利性的交通行動服務（MaaS, Mobility as a Service）平台，透過數位化、國際化的交通服務，讓「台中Go」成為國內外旅客暢遊台中的最佳入口。

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葉昭甫表示，這次與觀旅局深化合作，持續將「台中Go」納入航空登機證優惠，有效提升旅遊誘因，引領旅客深度探索台中美食與人文風情。澳門航空優惠套票發售至2027年12月31日，真航空優惠套票發售至2027年2月28日。

交通局指出，台中Go交通優惠，讓國際觀光客可以一票暢搭捷運、公車，將台中智慧交通接軌國際，落實「交通即觀光」的理念。台中Go網頁亦同步推出非會員購票功能，旅客可自航空公司網站點選購票連結至台中Go頁面，選擇所需時數套票（24小時、48小時、72小時），輸入基本與航班資料及優惠碼後，即可經由多元支付方式快速啟用。

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