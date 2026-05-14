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    首頁 > 生活

    新冠疫苗高雄長輩接種率僅2成4 衛生局呼籲高風險族群打起來

    2026/05/14 09:30 記者許麗娟／高雄報導
    高風險族群應儘速接種新冠疫苗與肺炎鏈球菌疫苗，才有足夠保護力。（高雄市衛生局提供）

    高風險族群應儘速接種新冠疫苗與肺炎鏈球菌疫苗，才有足夠保護力。（高雄市衛生局提供）

    5月梅雨季節氣候多變且環境濕度高，呼吸道病毒相對活躍，高雄市衛生局統計，高雄市65歲以上長者接種「新冠疫苗」與「肺炎鏈球菌疫苗」僅有24.3%與37.6%，超過半數處於保護力空窗期，呼籲高風險族群應「雙管齊下」，儘速完成接種，以降低重症與併發症風險。

    截至今年5月4日，高雄市新冠疫苗累積接種約23萬人次，但65歲以上長者接種率僅24.3%，防護力明顯不足。衛生局提醒，自去年10月1日起尚未接種者皆符合公費疫苗接種資格者，滿6個月以上至未滿12歲之幼童提供莫德納疫苗接種，滿12歲以上民眾可擇莫德納或Novavax兩款任一接種。65歲以上長者、55至64歲原住民、免疫不全患者等3類高風險族群，若與上一劑間隔滿6個月，即可追加第2劑，強化保護屏障。

    此外，肺炎鏈球菌是導致長者敗血症與腦膜炎的頭號元凶，衛生福利部自今年1月15日起已升級推動公費「20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20）」，防護力更全面。

    衛生局提醒，未曾接種肺炎鏈球菌疫苗者只需施打1劑即可獲得完整保護，大幅縮短以往需多劑銜接的流程。公費對象涵蓋65歲以上長者、55至64歲原住民及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象。

    衛生局強調，肺炎鏈球菌疫苗可與新冠疫苗可同時接種於不同部位，接種後需約2週才能產生足夠保護力。

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