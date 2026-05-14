鼎泰豐全台門市昨公休 原因曝光、網大讚良心企業

鼎泰豐公告昨日「年度感恩餐會」，全台門市公休1日，此話題也在網路上掀起討論，許多網友大讚鼎泰豐是「良心企業」。（圖擷取自鼎泰豐官網）

知名連鎖小籠包專賣店「鼎泰豐」是許多國外遊客來台必吃的餐廳，不過有許多人昨天（13日）欲前往鼎泰豐用餐時卻撲空，原因是鼎泰豐公告昨日「年度感恩餐會」，全台門市公休1日，此話題也在網路上掀起討論，許多網友大讚鼎泰豐是「良心企業」。

綜合媒體報導，鼎泰豐因「年度感恩餐會」，昨日全台門市均公休一日，除了台灣饕客，有不少國外旅客也都撲空，包括日本、美國等旅客在內。而鼎泰豐春酒昨舉辦於南港展覽館，席開233桌，員工們也都盛裝出席，並在春酒中好好放鬆團聚，凝聚企業向心力。而鼎泰豐除了春酒之外，往例在除夕與初一也會公休。

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鼎泰豐因「年度感恩餐會」也在社群引發網友討論，許多網友表示：「真的良心企業，讚爆了 ～」、「板橋大遠百B1今天明顯變很冷清。」、「很好奇鼎泰豐的春酒吃什麼。」、「鼎泰豐不愧是良心企業。」、「連鎖餐飲能全員休假一天，真的超有良心。」、「真正的良心企業。」

鼎泰豐全台門市昨日因感恩餐會公休。（圖擷取自「遠東百貨MegaCity板橋大遠百」臉書粉絲專頁）

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