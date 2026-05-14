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    首頁 > 生活

    南投觀音瀑布7月重新開放 主打蝴蝶自然生態教育

    2026/05/14 09:48 記者張協昇／南投報導
    南投埔里鎮觀音瀑布，預計7月重新開放。（資料照）

    南投埔里鎮觀音瀑布，預計7月重新開放。（資料照）

    南投縣埔里鎮老字號的知名景點觀音瀑布，經多年封閉整修，工程已完工，針對議員關切觀音瀑布何時重新開放，縣府觀光處長陳志賢表示，目前正進行景觀樓梯塔植栽優化工程，預計7月開放，未來將主打蝴蝶自然生態教育，並研議在入口附近設置測速照相，以維護遊客安全。

    位於台14線的觀音瀑布，共有3層，其中最上層瀑布落差達60公尺，夏季水量豐沛十分壯觀，如白絹般的水瀑奔騰傾瀉而下，氣勢磅礡，是埔里鎮昔日具代表性的觀光景點之一。惟因園區地質敏感脆弱，加上近幾年風災大雨頻仍，造成步道沿途邊坡多處土石崩塌，危及遊客安全，遂分2期進行整修工程。

    陳志賢指出，觀音瀑布已完成委外經營，目前正進行景觀樓梯塔植栽綠美化等工程，預計5月先行開放商店、廁所及停車場，於7月暑假時重新對外開放。由於觀音瀑布是重要蝴蝶棲息地，未來將著重蝴蝶自然生態教育、導覽，成為園區賣點之一。

    此外，因遊客進入園區必須橫越車流量大的台14線，公路局也正進行人行斑馬線、交通號誌等標線標誌改善工程，並研議在入口附近設置固定測速照相桿，讓車輛行經時減速，以維護遊客安全。

    南投埔里鎮觀音瀑布改善工程，設置觀景平台。（圖由南投縣政府提供）

    南投埔里鎮觀音瀑布改善工程，設置觀景平台。（圖由南投縣政府提供）

    南投埔里鎮觀音瀑布改善工程，設置景觀樓梯塔，避開易崩塌路徑。（圖由南投縣政府提供）

    南投埔里鎮觀音瀑布改善工程，設置景觀樓梯塔，避開易崩塌路徑。（圖由南投縣政府提供）

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