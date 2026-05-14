連結高雄巨蛋與台鐵左營站 高雄市新莊一路改善工程啟動

新莊一路人行道改善工程已完工段落。（工務局提供）

高雄市政府獲國土署「永續提升人行安全計畫」補助，以人本交通精神改善新莊一路上、位於博愛二路至翠華路間的人行道，近期陸續動工；高雄市工務局指出，這段路連結高雄巨蛋跟台鐵左營站，來往逛街與搭車更順暢。

工務局長楊欽富說明，改善路段長度約1公里，總經費約5200萬元，以華夏路為界分兩標案進行，以西路段已率先於近期開工，以東路段則配合水利局側溝工程施工進場。

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工務局指出，新莊一路為左營地區往來要道，銜接捷運紅線及台鐵左營舊城車站，並可串聯巨蛋瑞豐夜市商圈、左營綠園道及蓮池潭，周邊住宅、商業、餐飲、旅宿林立，鄰近亦有左新、大義非營利幼兒園、勝利國小、大義國中、三民家商等校，平時通勤、採購、觀光人潮豐富。

鑒於新莊一路既有人行道磚鋪面已老舊，且原有行道樹為黑板樹，易因樹根隆起損壞鋪面，需進行整體更新提升通行安全；道工處將以平整、耐用材質換新人行道鋪面、配合人行動線退縮調整行穿線、設置無障礙斜坡道，擴大樹穴並換植較集中深根性的原生樹種光臘樹來改善竄根問題，光臘樹亦具良好的固碳能力，有助於城市減碳，營造更友善、順暢的綠色行走空間。

此外，透過整合路側設施帶與植栽以適度擴增慢車道空間、於新莊與華夏路口新增左轉專用車道，將進一步提升行車安全。

道工處補充，為降低對周邊影響，採分街廓、分階段施做方式逐步推進工程，期間請民眾行經施工路段時，多加注意相關警示標誌及交通引導並減速慢行。

左營新莊一路人行道改善持續推進。（工務局提供）

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