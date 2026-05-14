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    首頁 > 生活

    萌翻！企鵝抽血先「泡湯」 鳳頭海鸚鵡健檢淡定凝視獸醫

    2026/05/14 09:13 記者蔡宗憲／屏東報導
    海生館健檢，生物相當配合。（記者蔡宗憲攝）

    海生館健檢，生物相當配合。（記者蔡宗憲攝）

    屏東國立海生館近日展開年度例行健康檢查，極地生物的「身體健檢」不僅展現了高度專業，更出現不少逗趣畫面。飼育員揭密，企鵝在抽血前竟要先「泡溫水澡」，讓原本緊張的醫療程序瞬間變得像在享受SPA；而一旁的鳳頭海鸚鵡則展現大將之風，淡定凝視獸醫的模樣，讓工作人員直呼「超呆萌」。

    海生館為了精準掌握極地住民的健康狀況，每年定期與國立屏東科技大學獸醫系團隊合作，進行包含體重監測、體態評估及血液分析等全方位檢查。在檢查現場，最吸睛的莫過於企鵝的「預備動作」。飼育員會溫柔地帶著企鵝先泡一場溫水澡，這並非單純為了清潔，而是專業考量。飼育團隊解釋，由於企鵝皮下脂肪厚實，血管不易察覺，透過溫水浸泡能促進血液循環，讓血管在皮膚表層微幅浮現，方便獸醫精準下針。

    除了家喻戶曉的企鵝，館內另一明星「鳳頭海鸚鵡」也接受了全套體檢。相較於企鵝有時顯得忐忑不安，海鸚鵡表現得格外沉穩，甚至在診療檯上靜靜轉頭凝視獸醫，彷彿在監督醫療進度，專業配合度讓醫療團隊印象深刻。

    目前海生館內擁有巴布亞企鵝、頰帶企鵝、阿德利企鵝及馬可羅尼企鵝共四種族群。海生館表示，每種企鵝個性大不同，阿德利企鵝活潑好動，巴布亞企鵝則相對靦腆，透過每日的行為觀察與科學數據監測，才能確保這些遠道而來的極地朋友在恆春半島活得健康自在。

    企鵝抽血。（記者蔡宗憲攝）

    企鵝抽血。（記者蔡宗憲攝）

    鳳頭海鸚鵡淡定凝視獸醫。（記者蔡宗憲攝）

    鳳頭海鸚鵡淡定凝視獸醫。（記者蔡宗憲攝）

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