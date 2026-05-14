嘉義縣老宅延壽補助將上路 30年以上住宅可申請修繕補助

行政院核定「老宅延壽機能復新計畫」，補助民眾修繕室內外空間。（民眾提供）

行政院核定「老宅延壽機能復新計畫」，優先針對屋齡30年以上4至6樓公寓住宅及6樓以下透天住宅建築物，補助修繕室內外空間，嘉義縣政府經濟發展處表示，辦理此專案的需求計畫書及工作計畫書已報送內政部審查核定，各縣市政府正待內政部核定，後續辦理地方服務團採購案，由地方政府服務團隊提供專業評估、方案建議及申請文件輔導。

縣府經發處表示，老宅延壽補助對象為「屋齡30年以上、4至6樓公寓及6樓以下透天住宅」的合法建物，申請作業程序可分為「修繕需求申請」、「修繕補助計畫申請」及「施工及請款」3階段，包括管線修繕更新、建物立面修繕、屋頂防水、新增昇降設備及無障礙設備等，經適當修繕可強化老宅機能，讓長者可以在家安心養老，避免面臨換屋困擾。

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縣府說，計畫推動期程至明年（2027）12月31日止，完成相關採購行政作業程序後將公告受理，後續將委託服務團隊辦理老宅延壽政策說明會。民眾如有疑義可撥打內政部諮詢專線02-77019919，「都市更新入口網-老宅延壽專區」網站（https://twur.nlma.gov.tw/zh/theme/main/65）可查詢最新資訊，或電洽嘉義縣政府經濟發展處使用管理科05-3620123分機8602。

老宅延壽補助對象。（嘉義縣政府提供）

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