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    首頁 > 生活

    雄校聯2.0上陣 高雄市新版「星團隊」開課

    2026/05/14 09:10 記者王榮祥／高雄報導
    高市青年局打造的「雄校聯社團養成實驗室」，提供學生社團練習與交流空間。（青年局提供）

    高市青年局打造的「雄校聯社團養成實驗室」，提供學生社團練習與交流空間。（青年局提供）

    高市青年局今宣布雄校聯2.0啟動，除場館設備功能有感調整，備受學生矚目並多次許願的「星團隊課程」也全面翻新，六大領域即日起開放報名、額滿為止。

    青年局說明，首波課程鎖定青年需求規劃六大領域，涵蓋熱血舞蹈、實務財務思維、療癒瑜伽、頂尖音樂創作、自我塔羅探索及復古有氧派對。

    青年局長林楷軒表示，透過每月更迭的「星團隊課程」，希望將學生的「許願敲碗」化為實質學習機會，具體落實青年的跨域探索需求。

    本年度「星團隊課程」將於5月起每週末接連登場，5月17日首推舞蹈講師大頭的「舞蹈爆發力與動作控制訓練」，5月23日則由理財達人ZIV學長帶來「財務思維工作坊」，6月14日邀請瑜伽導師赫恩，透過伸展練習引導學員舒緩課業壓力、重拾身心節奏。

    暑假期間課程陣容更顯強大，7月5日特別邀請曾任大嘻哈時代音樂總監的知名製作人潘信維（Lil Pan）主講「編曲工作坊」，7月11日由塔羅講師花花主講「用塔羅看懂自己」，7月18日則以「懷舊 Disco 派對」，由健身工廠愛瑪講師帶領學員熱舞釋放壓力。

    青年表示，今年除課程升級，雄校聯預計5月下旬正式啟用配備專業音樂排練設備的全新練團室，滿足音樂性社團的專業需求；同時館內空間也同步轉型，打造兼具交流討論、沉浸休憩與閱讀的多功能空間，讓雄校聯成為高雄學生青年發展興趣的培力基地，詳情可至高雄市政府青年局 Instagram或Facebook 粉絲專頁查詢。

    雄校聯「星團隊課程」六大領域即日起開放報名。（青年局提供）

    雄校聯「星團隊課程」六大領域即日起開放報名。（青年局提供）

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