公私協力！ 觸口龜類保育園區結合企業力量推動ESG實踐

觸口龜類保育教育園區為全國唯一專注原生龜類保育中心。（圖由嘉義林業分署提供）

農業部林業及自然保育署嘉義分署推動生物多樣性保育，13日與璨揚企業簽署「食蛇龜保育共好行動-璨揚將珍稀生物保育理念化為實際行動」媒合專案合作契約。璨揚將結合自身照明專業與多年環境行動經驗，與嘉義分署觸口龜類保育教育園區合作，從生物保育、環境教育與場域優化3大面向共同推動瀕危龜類保育工作，內容涵蓋辦理員工與學生環境教育課程、企業志工日、園區入口意象優化，以及捐贈醫療、照明設備，將企業資源直接投入保育第一線，實踐環境（Environmental）、社會（Social）及治理（Governance）3面向的承諾。

嘉義分署於2019年設立觸口龜類保育教育園區，委託國立嘉義大學團隊駐館管理，成為全國唯一專注原生龜類保育中心，推動龜類保育與環境教育工作。

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嘉義分署指出，保育工作不僅單靠政府努力，也需要社會各界共同投入，這次璨揚企業的加入，正是這項公私協力機制持續深化的具體成果。

璨揚企業將從4個工作具體投入龜類保育，包含環境教育活動，邀請員工、眷屬及地方學生走進龜保園區，透過保育課程及實地導覽，深化生態認知；企業志工日，由璨揚動員員工，協助園區環境整理與維護工作；出資優化園區入口意象，融入保育主題，提升場域辨識度；捐贈醫療設備，並結合璨揚在商用照明領域的專業，提供場域照明設備，將本業專長直接轉化為保育支援，展現企業ESG行動與核心業務的深度連結。

嘉義林業分署攜手璨揚企業啟動龜類保育ESG合作專案。（圖由嘉義林業分署提供）

觸口龜類保育教育園區為全國唯一專注原生龜類保育中心。（圖由嘉義林業分署提供）

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