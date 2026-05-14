拚2050淨零！ 雲林縣府簽署MOU將推動公有建築邁向淨零轉型

縣府以斗六國中為例，因導入環境部自願減量專案，透過燈具汰換節省每年約1萬7475度電、減約8公噸二氧化碳當量。（圖由雲林縣政府提供）

呼應2050淨零排放目標，雲林縣政府攜手國立雲林科技大學、大自然交易平台，共同簽署合作備忘錄，將正式啟動「公私協力」機制。縣府表示，將從校園出發推動節能減碳，並建立建築能效提升制度化模式，逐步帶動全縣公有建築邁向淨零轉型。

此次簽署儀式由縣長張麗善、雲科大校長張傳育、大自然交易平台董事長林群貿共同簽署，展開以「政府主導、企業參與、學界輔導」為核心合作模式。

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縣府計畫處長李明岳表示，此後由縣府統籌，交易平台整合企業資源，雲科大提供建築能效盤查、節能診斷等專業技術，讓節能行動由單一設備汰換，升級為具制度性與科學依據的治理，並建立可長期運作的推動機制。

他舉例，斗六國中導入環境部自願減量專案，透過燈具汰換節省每年約1萬7475度電、減約8公噸二氧化碳當量，未來將進一步擴展至空調系統優化、設備升級及智慧能源管理，全面提升建築整體能效。

張傳育表示，會透過專業理論，協助訂立節能省碳的評估標準，此外也導入EUI耗能指標來評估，提出建築節能改善方向；林群貿表示，斗六國中燈管汰換後，減少8噸碳匯，這是個起點，未來推廣到各社區及各鄉鎮市，協助雲林推動更多永續的項目。

張麗善表示，未來將逐步擴展至各類公有建築，打造低碳永續環境。目前盤點全縣2019棟公有建築，校園占逾五成，將以「全面盤點、精準診斷、分階段改善」為策略，逐步推動強化節能成效並降低碳排放。

林群貿（左起）、張麗善、張傳育共同簽署MOU，正式啟動校園節能減碳「公私協力」機制。（圖由雲林縣政府提供）

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