北市青年創業貸款額度提高至300萬元 市府全額補貼利息

台北市青年局與新北市青年局、桃園市青年事務局、基隆市產業發展處，以及各大專院校育成中心舉辦「北區大專院校育成中心交流會議」。（圖由台北市青年局提供）

台北市青年局與新北市青年局、桃園市青年事務局、基隆市產業發展處，以及各大專院校育成中心舉辦「北區大專院校育成中心交流會議」，串接政府與校園育成能量。台北市青年局長周羿希也宣布，今年台北市在原有青年創業融資貸款基礎上，針對成立未滿1年的青創公司加碼推出「100萬創業準備金」，青年創業貸款額度提高至300萬元，並由市府全額補貼利息。

青年局表示，活動透過「亮點與痛點」及「跨域行動方案」2大交流環節，讓各校分享現有資源與實務瓶頸，並以跨桌討論方式，聚焦「轉機與優化」提出具體行動方向，促進跨域經驗交流與合作。縣市代表也與第一線大專院校育成夥伴展開意見交流，共同提出具體且實務的對策。

請繼續往下閱讀...

北北基桃各大專院校育成中心代表於會中分享，期待未來可整合資訊交換平台，串聯分享各校創業資源；各縣市政府也可發展主題式創業輔導，依產業類別將創業資源一次性引入學校，透過政府和學校相互合作，建立北區跨縣市與校際網絡串聯，共同打造更具互助性的青年創業支持網絡。

青年局補充，除了資金挹注，也持續擴充各項創業支持政策，包含「職涯培力及創業活動補助」、減輕硬體負擔的「共享空間租賃補助」、銜接職場實務的「創新職場實習補助」。以外，還有「一案到底專人陪跑機制」，這項陪伴計畫從創業初期的諮詢，一路到協助完成創業登記，皆有專人提供客製化服務，確保青年在「萬事起頭難」的創業初期，能在台北市找到最穩定的支持與依靠。

台北市青年局長周羿希。（圖由台北市青年局提供）

政府代表與育成中心代表討論跨域合作方案。（圖由台北市青年局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法