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    首頁 > 生活

    照護收容動物 新北動保員創意自製點藥器、狗輪椅

    2026/05/14 09:09 記者黃子暘／新北報導
    新北動保員別出心裁，利用常見素材自製輔助工具，像是貓咪點藥器、狗輪椅、延長管注射器等，提升動物福祉之餘也降低工作風險。（圖由新北市動保處提供）

    新北動保員別出心裁，利用常見素材自製輔助工具，像是貓咪點藥器、狗輪椅、延長管注射器等，提升動物福祉之餘也降低工作風險。（圖由新北市動保處提供）

    新北市府動物保護防疫處轄下有8間動物之家，處長楊淑方指出，收容動物警覺性高，動保人員在照顧收容動物上就會較具挑戰性，除需具備充足的專業知識，還要膽大、心細，為照護動物需求，動保員別出心裁，利用常見素材自製輔助工具，像是貓咪點藥器、狗輪椅、延長管注射器等，提升動物福祉之餘也降低工作風險。

    八里動物之家動保員劉可茵表示，剛入所的多數收容貓咪對人類保持距離的，動保員甚至連擺放食盆都會擔心被突襲，更遑論定期除蚤點藥；同仁利用銅線管、針筒及頭皮針等材料製作點藥器，保障動保人員安全，也較不會造成貓咪緊張，順利完成例行性點藥工作。

    動保處介紹，中和動物之家動保員余元鴻利用塑膠水管、螺絲、輪子等，為肢體殘疾或癱瘓的動物訂製行動輔具，五股動物之家動保員浦家寶則是利用吹箭管、自製木把手、軟木塞等工具，製作延長管動物注射器。

    八里動物之家獸醫師黃勁達說，剛入所的收容寵物可能因為受傷、緊張等因素，難以接近，也讓治療變得較不容易，動保員自製照護器具有助保護動物與工作人員雙方，經濟又實用。

    動保處說，邀請有意飼養寵物的民眾造訪公立動物之家，尋覓有緣的貓貓狗狗，認養資訊可查詢動保處官網，或追蹤「新北市動物保護防疫處」粉專。

    新北動保員別出心裁，利用常見素材自製輔助工具，像是貓咪點藥器、狗輪椅、延長管注射器等，提升動物福祉之餘也降低工作風險。（圖由新北市動保處提供）

    新北動保員別出心裁，利用常見素材自製輔助工具，像是貓咪點藥器、狗輪椅、延長管注射器等，提升動物福祉之餘也降低工作風險。（圖由新北市動保處提供）

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