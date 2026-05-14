百年西山聖帝廟、義民廟環境升級 古秀妃：持續守護客家文化

客委會補助苗栗市公所，改善西山聖帝廟之客家意象圍牆、廟埕人行步道、廣場鋪面地。（圖由客委會提供）

苗栗市西山聖帝廟及義民廟獲客委會「創生環境營造計畫」補助，改善周邊環境，客委會主委古秀妃昨（13）日訪視，表示會持續支持並投入資源，守護客家文化及信仰永續傳承。

西山聖帝廟位於苗栗市文聖里，為清朝光緒18年（西元1892年）建立。客委會透過推動「創生環境營造計畫」，於去年補助苗栗市公所900萬元，以總經費為1000萬元，改善廟宇之客家意象圍牆、廟埕人行步道、廣場鋪面地坪及改善出入口通道，工程於今年2月6日完工，形塑其生活場域。

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苗栗義民廟位於苗栗市北苗里，為乾隆60年（西元1795年）建立。客委會於2023年補助苗栗縣政府990萬元，以總經費1100萬元，改善廟埕內、外舖面及圍牆，工程已於今年2月10日開工，期望透過改善義民廟周邊環境，使當地居民及前來參拜的民眾，能夠更加了解義民信仰，傳承在地客家先賢事蹟。

古秀妃昨前往訪視，除了西山聖帝廟主委陳德雄、苗栗義民廟主委呂文松陪同，民進黨苗栗縣長參選人陳品安及縣議員徐筱菁、許櫻萍，與立委沈發惠服務團隊、立委邱鎮軍服務團隊也到場關心。

古秀妃指出，兩座廟宇提供在地鄉親安頓心靈、庇佑社稷的功能，是地方重要的聚會場所。客委會歷任主委都非常支持公共場域的修繕工作，為了提供鄉親更優質的活動空間，客委會持續支持並投入資源，協助具體的硬體改善工程，守護客家文化及信仰永續傳承。

客委會主委古秀妃前往苗栗義民廟訪視。（圖由客委會提供）

客委會主委古秀妃前往苗栗義民廟參拜暨訪視。（圖由客委會提供）

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