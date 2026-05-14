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    首頁 > 生活

    花蓮人勿驚慌！5/18舉行「巨浪告警」災防廣播演練

    2026/05/14 08:33 記者王錦義／花蓮報導
    交通部中央氣象署訂於5月18日（星期一）上午10點至12點，進行災防告警細胞廣播服務訊息發送演練，演練區域為花蓮市。（花蓮縣消防局提供）

    交通部中央氣象署訂於5月18日（星期一）上午10點至12點，進行災防告警細胞廣播服務訊息發送演練，演練區域為花蓮市。（花蓮縣消防局提供）

    面對極端氣候引發的突發災害，為了強化國家災害防救通報系統的準確性，中央氣象署本月18日將在花蓮市舉行「巨浪告警」細胞廣播演練，花蓮縣消防局今指出，本次演練區域為花蓮縣花蓮市沿海區域，收到測試訊息請勿驚慌。

    花蓮縣消防局指出，為確保「巨浪告警」災防告警細胞廣播服務預計於今年7月1日正式啟用後能正常運作，交通部中央氣象署訂於5月18日（星期一）上午10點至12點，進行災防告警細胞廣播服務訊息發送演練，演練區域為花蓮市，位於花蓮市的民眾手機將會收到演練訊息。

    花蓮縣消防局指出，這次為演練訊息，未來若收到真實的「巨浪告警」應該怎麼做？首先避免前往海邊觀浪，並遠離海岸突出岩礁、海蝕平台、防波堤及易受浪襲的海岸道路，海上作業船隻應盡速離開巨浪海域，或進入港口避風。

    氣象署指出，巨浪告警服務是針對即將遭受6公尺以上巨浪影響的沿海地區，透過災防告警系統發送即時警訊，提醒位於警示區內的民眾遠離海岸，避免遭受危害；18日的演練期間，預計發送的測試訊息內容如下：

    「[巨浪告警]此為氣象署災防告警演練測試訊息，請無須驚慌。 若有問題或建議，請來電 02-23491217，氣象署。This is a message for DISASTER PREVENTION DRILL from CWA. Don’t panic.」

    交通部中央氣象署訂於5月18日（星期一）上午10點至12點，進行災防告警細胞廣播服務訊息發送演練，演練區域為花蓮市。（花蓮縣消防局提供）

    交通部中央氣象署訂於5月18日（星期一）上午10點至12點，進行災防告警細胞廣播服務訊息發送演練，演練區域為花蓮市。（花蓮縣消防局提供）

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