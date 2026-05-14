告別「補丁路」！恆春百年老街砸千萬翻修 拚暑假前完工

恆春百年老街翻修盼告別補丁路醜態。（記者蔡宗憲攝）

屏東恆春古城擁有百年歷史，其中聚集綠豆蒜、蛋酥餅等在地美食的「恆春老街」，向來是遊客造訪南台灣的必經之地。然而，這條承載歷史記憶的街道，近年卻因路面破損、反覆修補而淪為「補丁路」，崎嶇不平的慘狀讓當地居民叫苦連天。恆春鎮公所經多次會勘與爭取，終於在近期啟動大規模翻新工程，預計投入千萬預算，趕在暑假觀光旺季前，還給居民與遊客一條平整安全的道路。

「這條路早就該整修了！」恆春老街住戶無奈表示，早期老街為了營造復古氛圍鋪設地磚，但經不起長期車輛輾壓，破損日益嚴重。後來部分路段改鋪柏油，卻又遇上管線維修頻繁開挖，導致路面出現大大小小的「補丁」。居民直言，由於路面落差大，多次目擊機車騎士因重心不穩摔倒，公共安全亮起紅燈，更讓百年古城的形象大打折扣。

請繼續往下閱讀...

恆春鎮長尤史經指出，老街路段地下埋設大量自來水等重要管線，近年因維修需求不時需開挖施工。他坦言，由於原有的復古地磚取得不易，施工單位修繕後往往只能以柏油暫時填補，這才導致路面呈現不同材質拼接、凹凸不平的現象，不僅影響通行品質，也對景觀造成破壞。在考量整體安全性與地方發展後，公所決議啟動全面翻修計畫。

為了改善路況，恆春鎮公所早在去年便研擬計畫，由於修繕經費龐大，在地方民意代表積極奔走、向中央爭取下，成功爭取到千萬元的專案補助。工程將採取「分段施工」模式，儘量降低對周邊店家營業的影響。鎮公所強調，目前工程最大的變數是「降雨」，若天候穩定，目標在6月中旬完工，最晚也會在7月1日暑假開始前全面恢復通行，不耽誤店家做生意，更要讓遊客看到煥然一新的恆春老街。

施工期間，老街周邊路段將視進度進行彈性封閉或車道縮減，公所提醒民眾行經該處需配合現場人員指示改道。至於沿線居民最關心的垃圾車清運問題，鎮公所表示若有路線調整將另行公告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法