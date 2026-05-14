南家扶助學特賣會8月登場 邀民眾用愛加滿希望值

南台南家扶中心號召愛心資源，助學特賣會為弱勢學子鋪路。（記者洪瑞琴攝）

為協助經濟弱勢家庭的孩子穩定就學，南台南家扶中心每年於寒暑假開學前夕舉辦「助學特賣會」，透過義賣方式匯集助學經費，並全數投入「助學希望工程」，以實際行動支持孩子持續接受教育、勇敢追夢。

南台南家扶中心表示，今年秋季助學特賣會將於8月3日至4日，每日上午9時至下午4時30分同步登場，地點設於台南郵局所屬成功、永樂、原佃及安南等4大支局。活動期間將集結各界善心捐贈物資進行義賣，盼凝聚社會力量，為弱勢學子注入穩定的學習支持。

請繼續往下閱讀...

此次特賣會廣泛募集全新商品，品項涵蓋食品、生活用品、家電3C及文具等多元類別，所有義賣所得將轉化為助學資源，減輕學生家庭的經濟負擔。活動當天也安排家扶學子參與現場服務，包含物資整理與商品介紹，讓孩子在實務參與中學習珍惜資源，並培養責任感與自信心。

南台南家扶中心指出，特賣會物資募集自5月起至7月中旬止，邀請企業與社會大眾踴躍響應，提供全新商品，共同參與這場充滿意義的公益行動。透過每一份資源的匯聚，不僅為孩子們鋪設更穩固的求學道路，也讓愛與希望在社會中持續流動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法