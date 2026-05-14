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    首頁 > 生活

    霸氣！福興鄉農會超人氣爌肉粽連第3年凍漲 年賣10萬顆

    2026/05/14 06:46 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣福興鄉農會的爌肉粽，年年熱賣10萬顆。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣福興鄉農會的爌肉粽，年年熱賣10萬顆。（記者劉曉欣攝）

    食材連番漲，塑膠包材更漲3成，但彰化縣福興鄉超人氣商品的「爌肉粽」，年年熱銷10萬顆，連續第3年宣布凍漲，決定以價格直接回饋熱愛爌肉粽的鐵粉，每顆爌肉粽維持75元，超級佛心。

    福興鄉農會表示，該農會開賣粽子已有15年，15年來熱賣超過100萬顆粽子，6年前推出爌肉粽，一推出就大受歡迎，近年來食材、包材都在漲，長糯米從去年每斗310元漲到350元，豬肉從每公斤205元漲到220元，香菇從每公斤1400元漲到1500元，連塑膠袋都從每公斤85元漲到117元，紙盒每個從14.7元漲到15.75元，除了塑膠包材漲3成，其餘漲幅約為1成。

    福興鄉農會指出，雖然食材漲，包材也漲，連人工費用也漲，但還是決定凍漲，以感謝民眾用消費來支持爌肉粽，賣得最好的爌肉粽每顆75元，加了鹹蛋黃為每顆85元，素粽則是每顆65元。至於年年被問是南部粽，還是北部粽，因為所用的原物料都已經調製處理完熟，沒有用到任何生料，可說是「南北合流」。

    彰化縣糯米面積約為2700公頃，其中，福興鄉有950公頃，產量約為全縣的33％，包粽所用的長糯米，全國就有8分之1的產量來自福興鄉，這也是福興鄉開賣粽子一戰就成名原因。

    連3年凍漲！雖然食材到包材都漲，人工也漲，但彰化縣福興鄉農會的爌肉粽不漲。（記者劉曉欣攝）

    連3年凍漲！雖然食材到包材都漲，人工也漲，但彰化縣福興鄉農會的爌肉粽不漲。（記者劉曉欣攝）

    爌肉飯是彰化知名小吃，彰化縣福興鄉農會以爌肉入粽，一次滿足兩種心願。（記者劉曉欣攝）

    爌肉飯是彰化知名小吃，彰化縣福興鄉農會以爌肉入粽，一次滿足兩種心願。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣福興鄉農會打出爌肉粽知名度，成為熱銷商品。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣福興鄉農會打出爌肉粽知名度，成為熱銷商品。（記者劉曉欣攝）

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