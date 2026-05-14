報稅別忘長照特別扣除額18萬元 減輕家庭負擔

家中有身心障礙民眾，報稅時別忘長照特別扣除額。（南投縣衛生局提供）

5月是報稅季季節，許多民眾仍未報稅，南投縣衛生局提醒民眾，若有失能、失智或身心障礙家人，且符合相關規定者，辦理綜合所得稅申報時，記得申報「長期照顧特別扣除額」，透過節稅方式減輕家庭照顧的經濟負擔。

南投縣衛生局指出，南投縣老人人口逾10萬人，隨著人口高齡化，許多家庭需長期照顧長輩或身心障礙家人，無論是聘請外籍看護、使用居家服務、日間照顧服務，或入住住宿式機構，都是長期照顧的一部分。政府設立長照特別扣除額制度，並自114年1月1日起每人每年長期照顧特別扣除額由12萬元調升至18萬，希望在稅負上給予支持，減輕家庭經濟壓力。

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惟衛生局提醒民眾，長照特別扣除額設有「排富條款」，包括年度綜所稅申報稅率20％以上、基本所得額超過750萬元等，即不能申報扣除額，相關規定及最新資訊，民眾可至財政部或國稅局官方網站查詢，以確保申報權益。如有證明文件疑問，可撥打1966長照專線或衛生局長期照顧管理中心專線電話049-2209595洽詢。

南投縣稅務局設有稅務自動化服務機，提供稅務證明文件申請自助列印。（記者張協昇攝）

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