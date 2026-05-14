為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    報稅別忘長照特別扣除額18萬元 減輕家庭負擔

    2026/05/14 06:36 記者張協昇／南投報導
    家中有身心障礙民眾，報稅時別忘長照特別扣除額。（南投縣衛生局提供）

    家中有身心障礙民眾，報稅時別忘長照特別扣除額。（南投縣衛生局提供）

    5月是報稅季季節，許多民眾仍未報稅，南投縣衛生局提醒民眾，若有失能、失智或身心障礙家人，且符合相關規定者，辦理綜合所得稅申報時，記得申報「長期照顧特別扣除額」，透過節稅方式減輕家庭照顧的經濟負擔。

    南投縣衛生局指出，南投縣老人人口逾10萬人，隨著人口高齡化，許多家庭需長期照顧長輩或身心障礙家人，無論是聘請外籍看護、使用居家服務、日間照顧服務，或入住住宿式機構，都是長期照顧的一部分。政府設立長照特別扣除額制度，並自114年1月1日起每人每年長期照顧特別扣除額由12萬元調升至18萬，希望在稅負上給予支持，減輕家庭經濟壓力。

    惟衛生局提醒民眾，長照特別扣除額設有「排富條款」，包括年度綜所稅申報稅率20％以上、基本所得額超過750萬元等，即不能申報扣除額，相關規定及最新資訊，民眾可至財政部或國稅局官方網站查詢，以確保申報權益。如有證明文件疑問，可撥打1966長照專線或衛生局長期照顧管理中心專線電話049-2209595洽詢。

    南投縣稅務局設有稅務自動化服務機，提供稅務證明文件申請自助列印。（記者張協昇攝）

    南投縣稅務局設有稅務自動化服務機，提供稅務證明文件申請自助列印。（記者張協昇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播