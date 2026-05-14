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    鋒面擺盪雨區將擴大 專家：慎防強對流、劇烈天氣

    2026/05/14 07:06 即時新聞／綜合報導
    氣象專家指出，近日鋒面會在台灣附近擺盪，除了北部持續有雨，今明中南部也會開始出現雨勢，各地將有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照）

    氣象專家指出，近日鋒面會在台灣附近擺盪，除了北部持續有雨，今明中南部也會開始出現雨勢，各地將有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照）

    氣象專家指出，近日鋒面會在台灣附近擺盪，除了北部持續有雨，今明中南部也會開始出現雨勢，各地將有局部短暫陣雨或雷雨，提醒應注意強對流及強風、瞬間強降雨等劇烈天氣影響。目前預估要到下週二鋒面才會遠離，屆時天氣將恢復為「晴熱如夏」。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，昨日鋒面正式抵達，這兩三天會在台灣附近擺盪，實際的降雨分布，必須看鋒面實際位置而定。根據氣象署最新預報，昨日雖然暫時只有北部在下雨，但今天鋒面南移後，中南部也會開始出現一些雨勢，尤其是週五中南部降雨機率很高，目前沒有感覺不代表之後沒有雨。

    颱風論壇也說明，由於鋒面雲系持續移入，北北基桃雨勢持續中，預估週四鋒面就在北部上空擺盪，雲雨帶發展較散亂，中部以北、宜花東的朋友出門記得攜帶雨具。至於南部地區剛好在雨帶邊緣，無法完全排除下雨可能，建議出門時也可先備妥雨具。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日梅雨季第3波鋒面南下，北部、東半部及中部有局部陣雨或雷雨，氣溫略降，北台稍轉涼。明日鋒面南移，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率，北台氣溫升。應注意對流胞、伴隨「雷擊、強風及瞬間強降雨」的影響。今日各地區氣溫如下：北部19至26度、中部21至30度、南部21至34度、東部20至32度。

    吳德榮表示，週六至下週一鋒面續南移巴士海峽並漸減弱，白天「熱如夏」，但大氣不穩定，局部地區午後仍有陣雨或雷雨的機率。

    吳德榮提到，下週二至週六鋒面已遠離，大氣日趨穩定、白天「晴熱如夏」，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。由於各國模式末期模擬差異大，且將持續調整，應繼續觀察。

    颱風論壇指出，昨日鋒面正式抵達，這兩三天會在台灣附近擺盪，今天鋒面南移後，中南部也會開始出現一些雨勢，尤其是週五中南部降雨機率很高，目前沒有感覺不代表之後沒有雨。（圖擷自臉書）

    颱風論壇指出，昨日鋒面正式抵達，這兩三天會在台灣附近擺盪，今天鋒面南移後，中南部也會開始出現一些雨勢，尤其是週五中南部降雨機率很高，目前沒有感覺不代表之後沒有雨。（圖擷自臉書）

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