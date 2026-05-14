05/14 各報重點新聞一覽

沈伯洋對決蔣萬安

自由時報

民進黨提名沈伯洋 對決蔣萬安 賴讚沈：首都市長不二人選

二〇二六首都戰鼓擂起，民進黨昨通過提名立委沈伯洋參選台北市長，挑戰國民黨籍的現任市長蔣萬安。兼任民進黨主席的總統賴清德強調，沈具備國際視野的高度、跨域治理的廣度，以及對城市市民的溫度，三度空間的治理，是台北市長的不二人選。

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醫材廠商進手術室代刀 中榮楊孟寅、鄭文郁主任等5人起訴

台中榮總今年一月爆出神經醫學中心楊孟寅、鄭文郁主任，容留廠商在手術室代刀，台中地檢署調查後偵結，指出兩人在執行脊椎內視鏡及融合手術時，指示不具醫師資格的陳姓等三名醫材廠商進入手術室幫十三名患者代刀，並隱匿代刀事實向健保署申領診察費及手術費，依涉犯醫師法及詐欺取財等罪嫌，對五人提起公訴，並建請對楊、鄭兩人從重量刑。

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疑侵占代理村長事務費 國民黨員山鄉長張宜樺 涉貪羈押

國民黨籍宜蘭縣員山鄉長張宜樺涉嫌侵占百萬代理村長事務費，前天被檢調搜索約談，檢察官複訊後，連同前員山鄉湖北村長李永和，依違反貪污治罪條例侵占公有財物罪聲押，宜蘭地院昨天裁定羈押禁見；依地方制度法規定，張宜樺將被停職，由宜蘭縣政府派員代理。

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聯合報

川普專機抵陸 川習會北京登場

美國總統川普十三日搭機抵達北京，十四日將與中國國家主席習近平會面，預計展開一個小時的雙邊會談，備受矚目的議題，預期將涉及兩國經貿、伊朗，也可能談及台灣問題。

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廠商代刀…台中榮總2醫師 檢起訴求重刑

台中榮總神經外科團隊爆發手術室代刀醜聞，由醫材廠商執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘等核心醫療行為，還申請健保費用，廠商另支付涉案醫師公關費。台中地檢署昨依違反醫師法、詐欺取財等罪嫌等起訴兩名醫師、三名廠商，建請法院對醫師從重量刑。

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中國時報

川普抵北京 要求開放中國

美國總統川普13日晚間抵達北京，展開3天2夜的國是訪問，正國級的大陸國家副主席韓正代表迎接，接機規格史上最高。川普出訪前受訪時樂觀地稱「會有很多好事發生」，並帶上17位企業高層同往，川、習2人預計14日舉行首場峰會。川普說，他會要求中國國家主席習近平「開放中國」，好讓隨行的企業發揮力量，幫助中國更上一層樓。

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校園霸凌案件 5年翻3倍

校園霸凌是許多孩子與父母的惡夢。根據教育部統計，高中職以下校園霸凌通報案件民國109年為1022件，至113年已成長至3819件，等同於5年翻了3倍，又以國小通報量成長最多，樣態則以「言語霸凌」最常見。教團分析，通報量快速成長與霸凌防治觀念提升有關，孩童身處網路世代，衍生的人際衝突較以往複雜，師長需與孩童溝通，引導他們處理情緒問題，方能有效減少霸凌。

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台中榮總今年一月爆出神經醫學中心楊孟寅（右）、鄭文郁（左）主任，容留廠商在手術室「代刀」，台中地檢署調查後昨天偵結起訴，建請法院對兩人從重量刑。（取自中榮官網）

國民黨宜蘭縣員山鄉長張宜樺涉貪，宜蘭地院裁定羈押禁見。（資料照）

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